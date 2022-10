'Come un padre', il documentario su Carlo Mazzone: data di uscita e dove vederlo

Docufilm dedicato a Carlo Mazzone, ex allenatore tra le altre di Ascoli, Bologna, Brescia e Roma: quando esce 'Come un padre' e dove poterlo vedere.

Una pellicola dedicata a Carlo Mazzone. In rampa di lancio 'Come un padre', documentario sull'ex allenatore capitolino - oggi 85enne - che in carriera ha guidato: Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno.

'COME UN PADRE': IL DOCUMENTARIO SU MAZZONE

'Come un padre', è un docufilm che ripercorre la vita e la carriera dentro e fuori dal campo di Mazzone, uno dei personaggi più iconici del calcio italiano ricordato con grande affetto ancora adesso dai tifosi delle sue vecchie squadre e dagli appassionati in generale.

Al suo interno, l'opera accoglierà svariati campioni e figure di spicco del passato più e meno recente: tra loro, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Claudio Ranieri e Francesco Totti.

QUANDO ESCE 'COME UN PADRE'

La data di uscita del documentario su Carletto Mazzone, al momento, non è stata resa nota: attraverso il proprio profilo Twitter, l'ex tecnico ha preannunciato il lancio della pellicola acompagnando al post il trailer del docufilm.

"'COME UN PADRE' presto sarà disponibile su Prime Video! Rimani sintonizzato per sapere la data di uscita, intanto gustatevi il trailer ufficiale! Vi voglio bene. Carlo".

DOVE VEDERE IL DOCUMENTARIO SU MAZZONE

Il documentario 'Come un padre', firmato da Alessio Di Cosimo e prodotto da 102 Distribution, Cd Cine Dubbing e Well Enough Film, sarà disponibile e visibile su Amazon Prime Video.