Viktoria Plzen come dottor Jekyll e mister Hyde: rendimento opposto tra campionato e coppe

Il club ceco, avversario dell'Inter, domina in campionato e fatica nelle coppe: 4 k.o. in Champions e l'eliminazione a sorpresa in Coppa Nazionale.

A corrente alternata. Due velocità diverse. È un Viktoria Plzen ‘double face’ quello che si presenta a San Siro in quella che per l’Inter rappresenta una gara fondamentale per i nerazzurri di Simone Inzaghi, a sorpresa – almeno secondo quelli che erano i pronostici il giorno del sorteggio e le sensazioni dopo la sconfitta all’esordio in casa contro il Bayern Monaco – ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League con 90 minuti d’anticipo.

Dottor Jekyll e Mister Hyde. La squadra di Michal Bilek guida il campionato ceco, davanti a Slavia e Sparta, con quattro punti di vantaggio e una partita (con lo Zbrojovka Brno) da recuperare. Un primato che non dovrebbe stupire alla luce del trionfo nella passata stagione, con la vittoria del titolo arrivata a sorpresa con una rimonta sul più quotato Slavia.

Ma nonostante l’etichetta di campioni in carica, quest’anno il Viktoria Plzen partiva ancora dietro nella griglia di inizio stagione rispetto alla formazione praghese. Un pronostico che il campo sta sovvertendo – ancora una volta – con un cammino quasi perfetto. Dieci vittorie e due pareggi in 12 gare, l’unica squadra imbattuta in campionato.

Se da una parte continua a viaggiare ad altissima velocità tra i confini nazionali, dall’altra fatica nelle coppe. Il sorteggio non ha sorriso al Viktoria Plzen, inserito in un girone a dir poco proibitivo con Barcellona, Bayern Monaco e Inter. Il quarto posto era prevedibile in un raggruppamento ostico, anche se a sorprendere è il modo in cui sta arrivando l’eliminazione in Champions League.

Getty Images

Nelle precedenti tre partecipazioni, la formazione rossoblù era riuscita a creare qualche grattacapo alle avversarie conquistando nell’ordine 5 punti (11/12), 3 punti (13/14) e 7 punti in quella 2018/2019, con il pass per l’Europa League e l'storico ingresso agli ottavi sfiorato con sole due lunghezze di ritardo dalla Roma.

In questa edizione, il Viktoria Plzen non ha mai dato la sensazione di poter far male, ma al contrario ha incassato tre goleade in quattro gare. Un passo indietro notevole rispetto alle precedenti partecipazioni e a quelle dello Slavia Praga, che negli ultimi anni ha ben figurato tra Champions, Europa League e Conference League.

A questo si aggiunge la clamorosa eliminazione all’esordio in MOL Cup, la Coppa della Repubblica Ceca, nei sedicesimi di finale contro il Hlucin, formazione di terza divisione ceca. Una sorpresa del tutto inaspettata con un 3-2 arrivato nei minuti di recupero e firmato da un ex Inter, Dominik Smekal, nel vivaio nerazzurro dal 2014 al 2016.

Un tris memorabile per l’ala classe 1994, che ha estromesso i campioni di Repubblica Ceca dalla Coppa Nazionale al primo turno. Un’eliminazione che pesa sul bilancio stagionale e che conferma ulteriormente quanto la squadra di Bilek soffra le coppe. Un monito per l'Inter di Inzaghi, che non dovrà sottovalutare l'impegno ma sfruttare al meglio i punti deboli di un avversario che ha già dimostrato di non amare troppo le competizioni extra campionato.