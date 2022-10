Come giocherà la Sampdoria con Stankovic: modulo e titolari

Il club blucerchiato ha nominato l'ex Stella Rossa come nuovo allenatore: cercherà di portare il suo calcio in Serie A.

Una nuova era alla Sampdoria, che si intreccia al destino di Dejan Stankovic: l'ex centrocampista serbo è pronto a ritornare in Serie A, allenando i blucerchiati.

Si troverà ad affrontare una situazione molto delicata, anche in ottica classifica, con l'ultimo posto e i 2 punti in campionato, ma soprattutto con zero vittorie.

Condizione, quella della Samp, che ha portato il club ad esonerare Marco Giampaolo e a nominare l'ex tecnico della Stella Rossa.

IL MODULO DI DEJAN STANKOVIC

L'avventura di Stankovic sulla panchina della Stella Rossa è finita lo scorso 26 agosto, quando dopo l'ennesima eliminazione ai preliminari di Champions League per mano del Maccabi Haifa ha rassegnato le dimissioni da tecnico della prima squadra.

"La Stella Rossa è il mio grande amore: dopo tre tentativi falliti di portarla ai gironi di Champions League mi sento completamente vuoto. Non posso andare avanti: tocca a qualcun altro provarci".

Sin dal suo arrivo, nel febbraio del 2020, Stankovic ha messo in campo un 4-2-3-1, alternandolo al 4-4-2 e al 4-3-3: il primo, comunque, rimane il modulo favorito.

LA SAMPDORIA DI DEJAN STANKOVIC: CHI SONO I TITOLARI

E' molto probabile che Stankovic in Italia porti il 4-2-3-1 visto già alla Stella Rossa, conferendo alla Sampdoria solidità al reparto arretrato, ma non solo.

Per questo motivo davanti ad Audero potrebbe essere riconfermata la difesa a quattro composta da Bereszynski, Colley, Murillo e Augello, con Villar e Rincon a fare schermo.

Sulla trequarti Gabbiadini, Sabiri e Djuricic agiranno dietro a Caputo: i giocatori, insomma, per esprimere il suo calcio li ha. Il resto sarà il campo a dirlo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Villar, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.