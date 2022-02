Come giocherà la Salernitana dopo gli acquisti di gennaio

La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, con la Salernitana che si è messa in mostra come uno dei club più attivi soprattutto in entrata.

Il primo colpo messo a segno dai granata è stato però l'ingaggio come nuovo direttore sportivo di Walter Sabatini, che si è messo subito a lavoro per rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Colantuono. Un restyling necessario visto il deludente girone d'andata, per tentare una salvezza che sarebbe a dir poco miracolosa.

Sabatini ha portato a termine ben 11 acquisti, tra giovani promettenti e giocatori d'esperienza reduci da stagioni difficili e proprio per questo ansiosi di rimettersi in gioco.

🇱🇻 𝗘𝗰𝗰𝗼 𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗶𝘁𝗮𝗻𝗮 👇#𝗺𝗮𝗰𝘁𝗲𝗮𝗻𝗶𝗺𝗼 #𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮 pic.twitter.com/ndprvgPeAu — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 2, 2022

Per la porta è stato deinito l'ingaggio di Luigi Sepe dal Parma. La difesa potrà contare sulla voglia di riscatto di Federico Fazio, sull'ex Venezia Pasquale Mazzocchi e sulla freschezza del giovane Radu Dragusin. Mix tra esperienza e gioventù anche in mediana, con gli arrivi di Ivan Radovanovic, Emil Bohinen ed Ederson. Alla voce 'acquisti' compaiono per il reparto offensivo infine Simone Verdi, Lys Mousset e Mikael Filipe Viana, oltre alla ciliegina finale e cioè Diego Perotti.

COME GIOCHERÀ LA SALERNITANA DOPO IL MERCATO DI GENNAIO

L'arrivo di così tanti giocatori alla Salernitana ha naturalmente scatenato il dibattito riguardo al sistema di gioco che adotterà Colantuono dopo aver ricevuto tutti questi innesti.

Considerando le caratteristiche in primis dei nuovi acquisti, il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-2-1. Difesa rinnovata quasi nella sua totalità con Sepe tra i pali, Mazzocchi come terzino destro e Fazio-Dragusin come coppia centrale. Completa il reparto Ranieri, già presente in rosa e schierato sulla sinistra.

Il nuovo metronomo del centrocampo dovrebbe essere Radovanovic, che prorpio in quel ruolo ha giocato importanti campionati di Serie A soprattutto con la maglia del Chievo. Ai suoi lati il nuovo acquisto Ederson e Lassana Coulibaly, con quest'ultimo tra i più utilizzati a meno di infortuni o impegni con la sua Nazionale.

I maggiori dubbi riguardano la trequarti, che ha registrato un paio di arrivi importanti. Certa la titolarità di Ribery, che alla fine è rimasto dopo aver pensato addirittura di smettere col calcio. Al suo fianco Verdi, nell'attesa che Perotti recuperi la migliore condizione. In avanti Bonazzoli, visto che il colpo estivo Simy è passato al Parma dopo una prima parte di stagione sottotono.

COSA FARE AL FANTACALCIO CON I GIOCATORI DELLA SALERNITANA

La rivoluzione della Salernitana non interessa solo ai tifosi granata o agli addetti ai lavori, ma anche agli appasionati di Fantacalcio. Ci sono infatti dei giocatori arrivati a Salerno che potrebbero essere interessanti in vista dell'asta di riparazione.

Una scommessa accattivante è certamente Perotti. Detto che viene da un grave infortunio e che non è scontato il suo immediato inserimento, nel caso in cui tornasse al top potrebbe diventare uno dei punti di riferimento della squadra oltre che il rigorista.

Altre due scommesse, da effettuare senza esborsi eccessivi, potrebbero essere Fazio e Verdi. Alla Salernitana potrebbero trovare una seconda giovinezza, regalando gioie sia al popolo granata che in ottica Fantacalcio.

Come già detto, uno dei possibili titolari è Radovanovic. Un innesto di spessore per la mediana ma non un giocatore 'da Fantacalcio', visto il suo feeling più con le ammonizioni che con i goal e con gli assist.