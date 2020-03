Come funzionano i playoff di Serie B: il format 2019/2020

Ancora un po' di attesa ed entreremo nel vivo della Serie B: ecco il funzionamento dei playoff e quali squadre verranno coinvolte.

Come ogni anno la Serie B è pronta a sfornare le tre squadre che saliranno nella massima serie per prendere il posto delle retrocesse: campionato fin qui dominato dal che si appresta a festeggiare la promozione diretta, valida per le prime due posizioni della classifica.

Ma cosa succede per i piazzamenti successivi? Andiamo alla scoperta del funzionamento dei playoff per la stagione 2019/2020 con il regolamento e le date.

PLAYOFF DI SERIE B: LE SQUADRE PARTECIPANTI

Le squadre coinvolte nei playoff sono quelle che terminano il campionato (dopo le 38 giornate) tra il terzo e l'ottavo posto. Playoff che però non verrebbero disputati in un solo caso: se tra la terza e la quarta classificata ci fosse un distacco di 15 o più punti.

PLAYOFF DI SERIE B: IL REGOLAMENTO

TURNO PRELIMINARE

Il turno preliminare coinvolge le squadre che chiudono il campionato tra il quinto e l'ottavo posto: la quinta classificata affronta l'ottava, la sesta sfida la settima. Confronto in gara unica in casa della compagine meglio piazzata al termine della stagione regolare: in caso di parità è prevista la disputa dei tempi supplementari e, qualora persistesse anche alla fine dei 120 minuti, a passare il turno sarebbe la squadra con il piazzamento migliore.

SEMIFINALI

Le semifinali prevedono l'entrata in scena della terza e della quarta classificata: la terza affronta la vincitrice della precedente gara tra la sesta e la settima, la quarta invece la vincitrice del confronto tra la quinta e l'ottava. Il tutto in sfide comprendenti andata e ritorno, con il ritorno da giocare in casa della terza e della quarta.

Al termine dei 180 minuti si tiene conto della migliore differenza reti maturata nelle due partite e, qualora la parità dovesse persistere, si qualificherebbe la squadra con il posizionamento migliore in classifica. Non è prevista la disputa dei tempi supplementari.

FINALE

In finale si affrontano le ultime due squadre rimaste in gioco, ancora una volta in match di andata e ritorno: il primo in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, il secondo tra le mura amiche della migliore classificata.

Per decretare la compagine vincente, dopo i 180 minuti si tiene conto della differenza reti e, in caso di ulteriore parità, del piazzamento in classifica; qualora le due squadre avessero concluso il campionato con lo stesso numero di punti, nel match di ritorno si disputerebbero i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

PLAYOFF DI SERIE B: LE DATE

Turno preliminare: 17 maggio (6ª vs 7ª), 18 maggio (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata): 20 maggio (6ª o 7ª vs 3ª), 21 maggio (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno): 24 maggio (3ª vs 6ª o 7ª), 25 maggio (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata): 28 maggio

Finale (ritorno): 31 maggio