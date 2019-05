Come disdire l'abbonamento a DAZN

Tutte le informazioni su come effettuare la disdetta e disattivare l'abbonamento a DAZN.

DAZN offre la possibilità di poter disdire o disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento, senza alcun costo aggiuntivo. Allo stesso modo, anche la riattivazione dell’abbonamento a DAZN è completamente gratuita.

La procedura di disdetta dell'abbonamento varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato in fase di sottoscrizione.

Dopo aver disdetto o messo in pausa il proprio abbonamento, inoltre, sarà possibile fruire dell’offerta sportiva di DAZN per tutto il periodo di tempo già coperto con l’ultimo pagamento.

Anche con il termine della stagione calcistica l'offerta di contenuti esclusivi di DAZN non andrà in vacanza. In arrivo una ricca proposta, a partire da Copa America e Coppa d’Africa di calcio, le grandi amichevoli di calcio internazionale, le emozioni degli sport americani e da combattimento, i motori con WRC, NASCAR e IndyCar e alcune soprese legate a contenuti originali DAZN.

In caso di account creato con carta di credito/debito, prepagata, PayPal o Giftcode, l’abbonamento può essere disattivato direttamente dal sito di DAZN attraverso la sezione ‘il mio Account’.

Dall’home page di DAZN, selezionare in alto a destra ‘il mio Account’ Inserire nuovamente le proprie credenziali Nella sezione abbonamento del proprio account, selezionare ‘Disdici Abbonamento’ Indicare la motivazione della disdetta e ultimare la procedura selezionando ‘Conferma Disdetta’.

A conferma dell’avvenuta disdetta arriverà un’email di notifica.

In alternativa alla cancellazione, è possibile mettere in pausa il proprio abbonamento per un periodo massimo di quattro mesi, scegliendo la data entro cui si dovrà riattivare automaticamente. Questa opzione è attivabile da:

Chi ha un abbonamento attivo al termine dell’eventuale periodo di prova gratuito

Chi ha acquistato il proprio abbonamento direttamente on-line tramite il sito DAZN

Chi ha acquistato il proprio abbonamento tramite carta di credito, Paypal o una carta prepagata DAZN.

Se l’account DAZN è gestito attraverso Google Play, la procedura di disdetta dell’abbonamento andrà fatta tramite Google Play Store, sia da computer che da smartphone Android.

Aprire il Google Play Store su un dispositivo associato allo stesso account a cui fa riferimento l’abbonamento a DAZN Aprire il menu e selezionare ‘Abbonamenti’ Selezionare DAZN e disattivare l’abbonamento.

È possibile gestire il proprio account DAZN ed effettuare la disdetta dell’abbonamento attraverso Apple iTunes, mediante qualsiasi dispositivo compatibile (Apple TV, computer, smartphone, tablet).

Aprire il menu ‘Impostazioni’ Selezionare la prima voce, il nome associato all’account iTunes Selezionare ‘iTunes e App Store’ Selezionare l’indirizzo email associato all’ID Apple e successivamente ‘Visualizza ID Apple’ Effettuare il login seguendo le indicazioni, se richiesto Selezionare ‘Abbonamenti’ Nella lista degli abbonamenti, alla voce DAZN, selezionare ‘Annulla abbonamento’.

Per account creati tramite Amazon in App Payment la disdetta può essere effettuata dal sito di Amazon o da un qualsiasi dispositivo Amazon, fatta eccezione per i televisori.