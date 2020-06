Coman sa solo vincere: ottavo campionato di fila a soli 24 anni

Coman ha compiuto 24 anni il 12 giugno e ha 5 Meisterschale con il Bayern, un campionato italiano con la Juventus, due titoli di Ligue 1 con il PSG.

Con la vittoria sul campo del , il si è aggiudicato l'ottavo Meisterschale consecutivo. Dal 2013, i padroni della sono sempre i bavaresi. Un record per il calcio tedesco, che vantano Müller, Alaba, Neuer, Boateng, Javi Martinez. C'è però qualcun altro nella rosa del Bayern che ha vinto otto titoli consecutivi, con tre squadre diverse, in tre campionati diversi: Kingsley Coman. Dettaglio: ha appena compiuto 24 anni.

L'esterno francese fa parte del Bayern dall'agosto 2015, quando lo strappò alla con il benestare di Guardiola. Anche in un reparto affollato come quello degli esterni, con Robben, Ribéry e Douglas Costa, riuscì a giocare 35 partite e vincere il primo dei suoi cinque campionati tedeschi consecutivi. Prima, però, ne aveva vinti altri tre.

Prima di volare in Baviera, infatti, Coman aveva vinto la con la Juventus di Massimiliano Allegri, come alternativa in attacco a Carlos Tevez e Alvaro Morata. Poche occasioni, una ventina di presenze, ma giocate che avevano impressionato e lasciavano aperte grandi prospettive.

Numeri che per primo aveva individuato Carlo Ancelotti, l'uomo che nel febbraio 2013 lo ha fatto esordire sulla panchina del , regalandogli di fatto anche la possibilità di fregiarsi del titolo di campione di a neanche 17 anni. Il primo, perché l'anno dopo non cambierà lo spazio, ma si ripeterà anche il successo. E due. Terzo alla Juventus, poi cinque al Bayern. Ha festeggiato il 12 giugno i 24 anni, quattro giorni più tardi l'ottavo titolo consecutivo. E la carriera ad alti livelli, nonostante gli infortuni, si prospetta ancora lunga.