Colpo grosso del Monza: arriva Prince Boateng

L'attaccante arriva dalla Fiorentina: per il Ghanese sarà la prima esperienza in Serie B.

Lo sappiamo: il Monza vuole fare le cose in grande. Anche perché Berlusconi e Galliani sono abituati a fare le cose in grande. Anche per la Serie B. Allestendo una squadra che potrebbe essere già competitiva in A.

Secondo 'Sky Sport', il Monza ha chiuso per Kevin-Prince Boateng. Nella notte sarebbe stato raggiunto l'accordo totale per il ghanese, in uscita dalla e pronto ad approdare in Brianza.

Il classe 1987 ha trascorso gli ultimi mesi di stagione al in prestito, senza però essere confermato per la nuova stagione. Così in estate il ritorno in Viola, dove era arrivato nell'estate 2019 dopo le esperienze con e .

Ora Boateng si prepara ad esordire in un altro campionato, per lui inedito: laInsieme a Galliani e Berlusconi, con i quali nel 2011 ha vinto lo scudetto al . Cambiano gli anni, le categorie, gli obiettivi. Non le ambizioni.