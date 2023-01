Colpo di testa e ko: Bueso trasportato via in ambulanza durante Guijuelo-Arenteiro

Momenti di paura in quarta serie spagnola: il difensore centrale dell'Arenteiro frana al suolo dopo un colpo di testa.

Le immagini lasciano col fiato sospeso: diluvia a Guijuelo. Il campo è praticamente zuppo: la squadra di casa ospita l'Arenteiro per la gara valida per la sedicesima giornata di Segunda Division RFEF. La quarta serie spagnola.

Il minuto è il 70 quando tutti i giocatori corrono attorno a Pol Bueso, difensore centrale classe 1985 con un passato in Segunda all'Albacete e all'Hercules, tra le altre.

C'è un lancio lungo, Bueso interviene respingendolo di testa: è solo, non è disturbato. Colpisce e frana al suolo, perdendo i sensi, con un avversario che richiama subito l'attenzione di tutti.

Da lì in poi solo paura: entra lo staff medico, quindi l'ambulanza. La partita viene giustamente sospesa per diversi minuti: finirà 0-0, ma non è ciò che conta.

Il centrale dell'Arenteiro viene sollevato in barella e trasportato in ambulanza fuori dal campo, direzione ospedale per gli accertamenti del caso.

Attraverso un comunicato, il club spagnolo ha rassicurato tutti, aggiornando circa le condizioni di Bueso, cosciente.

"Dopo l'incidente avvenuto nella partita di oggi contro il C.D. Guijuelo, possiamo confermare che Pol è cosciente. In questo momento, sta effettuando i test all'ospedale di Salamanca per garantire che si è trattato solo di un brutto momento".

Non resta che attendere notizie e aggiornamenti, ma le immagini rimangono spaventose: colpo di testa e ko. E tanta, ma tanta paura.