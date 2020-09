Colpo in attacco per il Liverpool: Diogo Jota dal Wolverhampton, è ufficiale

Il non si ferma. Dopo l'immobilismo dell'estate scorsa, il mercato 2020 è fatto di grandi colpi. Dopo Thiago e Tsimikas, arriva anche Diogo Jota .

Il portoghese arriva dal Wolverhampton e avrà il compito, insieme a Minamino e Origi, di dare respiro a Salah, Firmino e Mané in una stagione ricolma di impegni.

A confermare il buon esito dell'operazione è stato proprio il club dei Reds attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Parlando al sito ufficiale del Liverpool, l’attaccante non ha nascosto la sua soddisfazione per il trasferimento nella compagine campione d’ .

“E’ un momento molto emozionante per me e per la mia famiglia. Ho iniziato un lungo percorso fin da bambino per arrivare in un club come il Liverpool, è semplicemente incredibile. Non vedo l’ora di iniziare. Sono in una delle migliori squadre del mondo, era impossibile dire di no. Desideravo venire qui per dare il mio meglio”.