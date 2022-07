Colonia-Milan 1-2: Giroud scatenato, doppietta in Germania

Doppietta per il francese, autore di due goal da incorniciare: scavetto dopo il tacco di Rebic e botta all'incrocio dalla destra.

Successo firmato Giroud al RheinEnergieStadion di Colonia per i Campioni d'Italia. In attesa dei nuovi acquisti, infatti, il Milan ha superato i padroni di casa tedeschi per 2-1 grazie alla doppietta firmata dal francese, decisivo per lo Scudetto e confermato in rossonero per il 2022/2023.

Pioli ha schierato Giroud alle spalle di Messias, Brahim Diaz e Rebic, con Pobega e Bakayoko a centrocampo. Dall'altra parte Modeste come prima punta e Chabot al centro, mentre Skhiri è stato schierato come interno da mister Baumgart.

Il vantaggio del Milan al minuto 17: gran goal rossonero, con il sublime tacco dei Rebic a liberare Giroud al centro per lo scavetto su Schwabe, il successivo stop e la rete a porta vuota. Il Diavolo si diverte in attesa di difendere lo Scudetto tra un mese.

E' ancora Giroud al 36' a battere il portiere del Colonia, scatenato: stavolta è Brahim Diaz a servirlo dopo una lunga corsa centrale, stop col destro e palla col mancino dove Schwabe non può arrivare. Raddoppio all'incrocio e Milan sul 2-0.

Nel secondo tempo la girandola di cambi, con Pioli che ha inserito diversi giovani, tra cui Coubis e Michelis. Colonia poco pericoloso, Tatarusanu attento sulle conclusioni, limitate, dei padroni di casa: da registrare l'ottima respinta su Kainz nella prima frazione.

Mirante, subentrato al 46', nulla ha potuto sul colpo di testa di Hector al minuto 86: traversa e respinta in rete. Ad ottenere la vittoria è però la formazione rossonera a margine della seconda amichevole pre-stagionale.

IL TABELLINO

COLONIA-MILAN 1-2

MARCATORI: 17' e 36' Giroud (M), 86' Hector (C)

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu (46' Mirante); Florenzi (61' Coubis), Kalulu (61' Michelis), Gabbia, Ballo-Touré (81' Bertesaghi); Bakayoko (75' Brescianini), Pobega (81' Robotti); Messias (61' Roback), Díaz (46' Adli), Rebić (61' Chaka Traoré); Giroud (61' Maldini).