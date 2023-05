Colella campione d'Albania: ha vinto il titolo con il Partizani

L'ex allenatore di Como, Vicenza e Legnago trionfa in Albania, permettendo al club di Tirana di tornare campione.

Del concetto di "Italians do it better" si è spesso abusato, in termini calcistici, ma in buona fede: il fatto è che gli italiani vincono. E' qualcosa di concreto, mica di astratto.

L'ultimo a riuscirci, all'estero, è stato Giovanni Colella: una brevissima carriera da giocatore, più lunga quella da allenatore iniziata da lontano. Ha allenato il Como, si è seduto sulle panchine di Renate, Siena e Virtus Bassano. Poi su quella del Vicenza: insomma, tanta Serie C e una parentesi alla guida dell'Apollonia Fier nel 2020, in Albania. Ecco, un primo assaggio. Perché Colella il campionato albanese lo ha appena vinto, ma con il Partizani di Tirana.

Ha accettato la missione ad agosto, dopo aver lasciato il Legnago, e in Kategoria Superiore (la massima serie) ha concluso a pari punti con il Tirana, l'altro club della città, ma con vantaggio degli scontri diretti nei quattro confronti stagionali (una sconfitta, un pari e due vittorie).

Decisivo il 2-0 dell'ultima giornata contro il Teuta, sì, ma anche e soprattutto l'1-4 della penultima con il Kastrioti, proprio mentre il Tirana pareggiava contro il Bylis. Risultati che hanno permesso l'aggancio in vetta.

Al termine della sfida, festa grande allo stadio e negli spogliatoi, con tanto di "gavettone" di rito indirizzato dalla squadra allo stesso Colella, impegnato in un'intervista. Sì, "Italians do it better", ancora una volta.