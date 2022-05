'Classic Azzurri': Puma presenta la nuova maglia dell'Italia

Presentato ufficialmente il nuovo Home kit 2022 della Nazionale di Mancini: debutterà mercoledì 1 giugno a Wembley contro l'Argentina.

La Puma ha presentato in via ufficiale la nuova maglia della Nazionale italiana. Denominata 'Classic Azzurri', sarà il nuovo home kit per l'anno 2022.

Il debutto ufficiale della nuova maglia è fissato per mercoledì 11 giugno quando la Nazionale guidata da Roberto Mancini affronterà l'Argentina a Wembley.

Una casacca che, come spiegato da Puma attraverso un comunicato ufficiale, celebra la storia del calcio italiano:

"Le maglie da calcio fanno parte della cultura italiana. Lo stile, la moda, la storia sono i punti fermi di una maglia dell'Italia", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel.

"L'amore per i dettagli è importante. L'obiettivo era quello di sviluppare una maglia elegante che collegasse diverse generazioni di italiani e rendesse omaggio all'incredibile storia del calcio italiano e alla passione dei tifosi italiani".

"Questa maglia sarà l'ultima che indosserò in campo quando rappresenterò l'Italia. Sono orgoglioso di poter scendere in campo allo stadio di Wembley indossando per l'ultima volta l'azzurro dell'Italia", ha dichiarato Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale. "Questa maglia rimarrà per sempre nel mio cuore. Come sempre, farò del mio meglio per onorarla".

"La nuova maglia onora la storia del calcio italiano e ci auguriamo di ottenere importanti successi nelle nostre avventure internazionali", ha dichiarato Sara Gama, capitano dell'Italia femminile. "Indosseremo questa maglia con orgoglio e vogliamo che tutti gli italiani continuino a sognare con noi".

Dopo il debutto in terra londinese, 'Classic Azzurri' vestirà la Nazionale anche lungo il percorso in Nations League che scatta sabato 4 giugno contro la Germania.