Clamoroso Mihajlovic: in panchina per Verona-Bologna

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Sinisa Mihajlovic sarà in panchina per Verona-Bologna a un mese dalla scoperta della leucemia.

A poco più di un mese dalla scoperta della leucemia, Sinisa Mihajlovic ha deciso di lasciare l'ospedale dopo 40 giorni per seguire il suo .

Il tecnico serbo, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarà addirittura in panchina per l'esordio dei rossoblù in al Bentegodi contro il .

Mihajlovic aveva promesso che ci sarebbe stato per la prima del campionato ed ha mantenuto la parola, lasciando per la prima volta il Sant'Orsola dopo un lungo periodo di cure.

Rimane comunque un colpo di scena clamoroso e una dimostrazione di attaccamento alla professione e alla squadra fuori dal comune, anche in un momento così delicato della sua vita.