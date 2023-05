Il Città di Varese resta in Serie D: porte troppo basse, accolto il ricorso

La Corte d'Appello ha accolto il ricorso del Città di Varese: porte troppo basse contro la Folgore Caratese e 3-0 a tavolino che vuol dire salvezza.

Ha dell'incredibile quanto accaduto nel girone B di Serie D: sul campo si è verificata la retrocessione del Città di Varese in Eccellenza, in seguito alla sconfitta nel playout contro la Folgore Caratese, ma la giustizia sportiva ha completamente ribaltato tutto.

La Corte d'Appello Federale ha infatti accolto il ricorso presentato dai varesini, dopo che lo stesso era stato respinto dal Giudice Sportivo: nel mirino l'altezza delle porte dello stadio 'XXV Aprile' di Carate Brianza, troppo bassa e dunque non regolamentare.

" Nell’udienza fissata il 19 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 280/CSA/2022-2023, proposto dalla società SSDARL Città Di Varese in data 17.05.2023 avverso decisione in merito alla gara U.S. Folgore Caratese ASD/SSDARL Città di Varese del 14.05.2023; uditi l’Avv. Mattia Grassani e il Presidente Stefano Amirante per la reclamante e l’Avv. Francesca Auci per la società U.S. Folgore Caratese; sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, infligge la sanzione della perdita della gara alla società U.S. Folgore Caratese ASD con il punteggio di 0-3. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva".

Un'irregolarità denunciata prima della partita, con conseguente scavo di un solco sulla linea di porta per provare a raggiungere la distanza giusta.

La Corte d'Appello Federale ha disposto il successo per 0-3 a tavolino in favore del Città di Varese, sconfitto domenica scorsa sul campo con un 2-0 maturato dopo i tempi supplementari: risultato che, al momento, consente alla società lombarda di restare in Serie D.

La Folgore Caratese, dal canto suo, ha annunciato la presentazione di un ricorso al CONI per provare a ristabilire il verdetto precedente.