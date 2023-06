Circati ha scelto l'Australia: ha sfiorato i Mondiali Under 20 con l'Italia

Il difensore classe 2003 del Parma rappresenterà l'Australia, dopo diverse presenze nelle giovanili della Nazionale.

I Mondiali Under 20 che si stanno disputando in Argentina hanno messo in luce la forza dei giovani dell'Italia del commissario tecnico Nunziata, giunti in semifinale contro la Corea del Sud.

Tra loro avrebbe potuto esserci Alessandro Circati, centrocampista classe 2003 che ha vestito proprio la maglia della Nazionale Under 20, ma che non è stato convocato per la competizione.

Il calciatore del Parma ha preso una decisione importante, negli ultimi giorni, come comunicato da Gianfranco Circati, suo padre, ai microfoni di FTBL.

"So che Graham Arnold vuole chiamarlo per la gara con l'Argentina".

Il riferimento è al commissario tecnico dell'Australia, seconda nazionalità di Circati, che ha deciso di convocare il centrocampista del Parma per l'amichevole contro l'Argentina di Lionel Messi.

"Alessandro ha chiamato un paio di settimane fa e ha detto che la sua decisione era quella di giocare per l'Australia. Io gli ho chiesto: 'Pensi di essere italiano o australiano?', e lui ha risposto 'Papà, io sono australiano e voglio giocare per l'Australia'. Si è trasferito in Australia quando aveva un anno e ha vissuto la maggior parte della sua vita qui".

Ciò, come ha spiegato il padre, "non ha nulla a che fare con il fatto che ci fossero più possibilità di essere chiamato, un giorno, dalla Nazionale italiana maggiore".

Insomma, una scelta importante che segna il cammino del giovane centrocampista del Parma, ingaggiato dal Perth Glory nel 2021.