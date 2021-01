Cinque vittorie consecutive: la Lazio ha ritrovato sé stessa

I biancocelesti centrano il quinto successo in fila tra campionato e Coppa Italia. Con Immobile a mezzo servizio: "Ha un problema da due settimane".

La ha ritrovato sé stessa. Sarà il clima dell'inverno, sarà l'aria di alta classifica. Sta di fatto che, dopo un anno dall'ultima volta, i biancocelesti hanno centrato una striscia di cinque vittorie consecutive. Come non succedeva dal pre-lockdown. Quando a Formello pronunciare la parola 'scudetto' non era tabù.

Tra e Coppa , Simone Inzaghi e i suoi hanno ritrovato la continuità. Con l'acuto nel derby in mezzo. Per il resto, e (campionato) prima, Parma (Coppa) e poi. Tra difficoltà e discontinuità a livello di uomini - si veda Luis Alberto o Luiz Felipe, piuttosto che Immobile. Inzaghi a 'Sky Sport' ha confermato che anche il suo bomber non è al top.

“Sta convivendo da due settimane con un problema importante alla caviglia, ha giocato sotto antidolorifico”.

La squadra, comunque, funziona. Grazie ai suoi leader tecnici come Sergej Milinkovic-Savic. Grazie ai ricambi in attacco: Correa e Caicedo si alternano, con Muriqi pronto a subentrare e, finalmente, decidere. Come visto in . L'alternanza degli uomini sta tornando ad essere una risorsa, anche se gli infortuni sono un limite.

“È una questione di gestione di impegni e uomini. Il campionato è difficilissimo, ho ragazzi che passano sopra tutto. Il calendario è fitto e impegnativo”.

Inzaghi non demorde. Insiste con le sue idee, che hanno sempre ripagato. E con un rinnovo pronto da firmare, come ha confermato lui stesso in settimana. La sua Lazio ha ripreso quota e la dista solo due punti. I biancocelesti sono tornati a pensare in grande. Ammesso che abbiano mai smesso.