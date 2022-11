Cinque goal nelle ultime cinque: Kean trascinatore della Juventus

Quattro reti nelle ultime quattro in campionato, più il goal contro il Benfica: l'attaccante italiano ha sfruttato l'occasione autunnale.

Moise Kean trascinatore della Juventus. Madama chiude il 2022 al terzo posto solitario in classifica, complentando la rimonta che la pone tra le migliori del campionato. Lazio scavcalcata in classifica grazie alla doppietta del suo attaccante, reduce da un mese senza freni.

Cinque goal nelle ultime cinque partite per Kean, andato in rete nella sfida di Champions League contro il Benfica. Un 4-3 che ha condannato i bianconeri all'eliminazione, ma che ha dato all'ex Verona quella spinta per essere essenziale in campionato.

Titolare contro Empoli, Verona e Lazio, Kean ha segnato quattro goal, di cui due nella sfida contro la Lazio. In mezzo la partita contro il Lecce da subentrato, l'unica in cui non è riuscito a trovare la rete.

Compresa la Champions sono quattro reti nelle ultime quattro sfide da titolare. Senza Vlahovic, o con il serbo al suo fianco come capitano nella sfida europea, Kean ha sfruttato l'occasione, riuscendo a riportare la Juventus nelle zone nobili della classifica.

E dire che prima della sfida contro il Benfica, Kean non aveva mai trovato il goal nel 2022/2023. Quasi sempre in campo nel secondo tempo, non è mai stato una prima scelta, divenuto tale in virtù dei problemi fisici di Vlahovic e dei vari movimenti di formazione operati da Max Allegri.

Chiuso il 2022, con la Juventus che tornerà in campo solamente a gennaio al pari della Serie A, Kean si ferma nel momento migliore.

Tra un mese e mezzo, con Vlahovic presumibilmente nuovamente titolare indiscusso, sarà compito di Allegri far coesistere i due, soprattutto dopo l'ultimo periodo da trascinatore dell'attaccante italiano.

Kean è tra l'altro ora come ora uno dei migliori marcatori italiani del 2022/2023: solamente Grifo, Immobile, Zaccagni e Barella hanno segnato più reti nei maggiori tornei d'Europa fin qui. In attesa di confermarsi a inizio inverno.