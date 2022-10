Chiesa può sorridere: test superato, doppietta nella partitella in famiglia alla Continassa

Dall'attaccante bianconero segnali di ripresa definitiva: è andata bene l'amichevole contro i suoi stessi compagni per testare le sue condizioni.

Non si può certo dire che quello appena vissuto non sia stato un weekend positivo per la Juventus, che in poche ore è passata da una grande prestazione contro l'Empoli, all'Allianz Stadium, alle ottime notizie provenienti dalla Continassa.

E' andata bene l'amichevole in famiglia organizzata dal club bianconero anche per testare in via definitiva le condizioni di Federico Chiesa.

L'attaccante della Nazionale italiana, fermo dal mese di gennaio per la rottura del legamento crociato, dopo aver effettuato alcune sedute di allenamento è sceso in campo per testare il ritmo partita, pur in un match tra compagni di squadra.

Doppietta nella partitella di 45 minuti (conclusa per 7-1, tra i giocatori che non hanno preso parte alla sfida dell'Allianz Stadium e alcuni Primavera) e tanti segnali positivi alla vigilia di un periodo che vedrà la Juventus affrontare l'ultimo mese prima della sosta per i Mondiali.

Il giocatore avrebbe potuto essere a disposizione già per la sfida di Serie A contro l'Empoli, ma come ha precisato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, "affettare sarebbe stata una follia".

Resta buona, però, la possibilità di rivederlo tra i convocati per i prossimi impegni della formazione bianconera, ma non per la trasferta in Portogallo.

In settimana la formazione di Allegri sarà impegnata contro il Benfica in Champions League in una gara da "dentro o fuori" da non sbagliare. Intanto, però, ottimi segnali dalla Continassa.