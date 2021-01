Chiesa, gioia e dolore in Milan-Juve: segna ed esce per crampi

Doppietta in Milan-Juventus per Federico Chiesa, costretto a lasciare il campo dopo il 2° goal a causa dei crampi.

Un treno sulla fascia destra della : è questa la definizione giusta per Federico Chiesa, autentico stantuffo capace di mettere a ferro e a fuoco la corsia presidiata da Theo Hernandez, non uno qualunque.

L'ex è stato l'incubo del terzino francese che, sul primo e sul secondo goal bianconero, nulla ha potuto per arginare la furia agonistica del figlio d'arte: sublime il modo con cui ha concretizzato l'assist di tacco fornitogli da Dybala, mettendo a nudo i difetti di Hernandez in fase difensiva.

Chiesa si è poi ripetuto con il diagonale del momentaneo 1-2, un saggio di tutte le sue qualità: velocità generica e di esecuzione, abbinata a qualità da cecchino che, se affinate, lo porteranno in alto.

Ma l'estro di Chiesa è stato sprigionato a più riprese e in diverse posizioni: non solo per via esterna ma anche centrale, segno di uno stato di grazia che fa ben sperare anche Roberto Mancini in ottica Europei.

E pensare che le reti avrebbero potuto essere addirittura tre se solo, sullo 0-0, la sua botta terrificante non fosse andata ad infrangersi contro il palo a Donnarumma praticamente battuto.

Unica nota dolente i crampi che lo hanno colpito proprio dopo aver festeggiato la doppietta, inducendo Pirlo a sostituirlo. Davvero un peccato l'assenza del pubblico che, in particolare quello di fede bianconera, gli avrebbe tributato una meritata standing ovation.