Chiellini sorprende in MLS: assist da 50 metri con l'esterno

Servizio col contagiri dell'ex difensore e capitano di Juve e Nazionale per il goal del momentaneo 1-0 di Arango: poi la rimonta di Dallas FC.

Una giocata degna di un grande regista. Nella notte, Giorgio Chiellini si è reso protagonista di una magia in occasione della sfida tra Dallas FC e Los Angeles FC. L'ex difensore e capitano di Juventus e Nazionale ha servito l'assist per il momentaneo vantaggio dei suoi, prima della rimonta subita nella ripresa.

Negli ultimi secondi del primo tempo, sul risultato di 0-0 ma con il Los Angeles FC in inferiorità numerica per effetto dell'espulsione al 13' di Hollingshead, Chiellini ha pescato Arango con un lancio millimetrico con l'esterno sinistro di oltre 50 metri. Una verticalizzazione perfetta che ha messo il compagno di squadra in condizione di calciare a rete e firmare il goal dell'1-0.

Nel secondo tempo, ed esattamente in tre minuti, si è concretizzata la rimonta del Dallas FC con una doppietta di Ferreira tra il 78' e l'81'. L'ingresso di Bale al 59' al posto di Carlos Vela non è servito a Chiellini e ai suoi compagni per portare a casa un risultato positivo.

Il Los Angeles FC resta al comando della classifica di regular season della Western Conference con 60 punti, nove in più rispetto a Austin.

Per Chiellini, invece, si è trattato del primo assist (al momento ancora nessun goal) in MLS da quando è sbarcato negli Stati Uniti: l'ex difensore bianconero ha raccolto finora otto apparizioni con la maglia del suo nuovo club.