Il messaggio di Chiellini alla Juventus: "Ciò che sta accadendo è doloroso"

L'ex capitano bianconero dagli Stati Uniti fa sentire la sua vicinanza al club per il caso plusvalenze: "Sono triste e ferito".

La Juventus prosegue la sua stagione sportiva parallelamente a quanto è accaduto e può accadere nelle aule dei tribunali, legato al noto caos plusvalenze: i bianconeri, che hanno già subito una penalizzazione di 15 punti, mirano a racimolare più punti possibili per migliorare la loro situazione in classifica.

A questo si aggiunge il percorso in Europa League, che dopo il successo contro il Nantes firmato Angel Di Maria vedrà la formazione di Massimiliano Allegri affrontare il Friburgo agli ottavi di finale. Ma c'è tempo.

Chi da tempo, anche se poco, non è più un bianconero è Giorgio Chiellini, che attualmente si trova negli Stati Uniti per iniziare una nuova stagione in MLS con il Los Angeles FC, club che gli ha permesso di vincere il titolo alla fine dello scorso anno.

L'ex capitano bianconero non ha, però, dimenticato il suo passato a Torino e, anzi, mostra il suo sostegno al club e ai tifosi che lo hanno visto protagonista negli ultimi decenni.

"Per me, è doloroso: mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus".

Intervistato da The Athletic, Chiellini ha parlato proprio del caos plusvalenze e della situazione affrontata da Madama.

"È difficile non essere a Torino: non è una situazione facile per tutti coloro che amano il club. Adesso i tifosi devono essere pazienti perché il club sta lottando per tutti: spero che tutto finisca nel miglior modo possibile".