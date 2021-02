Chiellini esalta Ibrahimovic: "Il miglior nemico della mia carriera"

Solo parole al miele da Giorgio Chiellini per Zlatan Ibrahimovic: "Lo stimo, mai avuto paura di affrontarlo. All'Inter diventò il 'nemico assoluto'".

Giorgio Chiellini sta vivendo una sorta di seconda giovinezza alla Juventus: sempre decisivo con i suoi interventi, fondamentali per mettere una pezza sulle passate defezioni del reparto arretrato che hanno colpito in particolar modo De Ligt, reduce dalla guarigione dal Coronavirus.

Il capitano bianconero ha rilasciato un'intervista al mensile francese 'So Foot', di cui 'Il Corriere di Torino' ha riportato ampie anticipazioni. Si inizia con un bagno d'umiltà che coinvolge anche il suo ex compagno di reparto Barzagli.

"Per vincere i duelli con gli attaccanti bisogna essere pessimisti e prevedere il peggio. È il prezzo riservato ai giocatori «normali» come me o Barzagli. Attenzione, Andrea è stato un gradissimo difensore, ma noi non abbiamo le qualità da fuoriclasse di Sergio Ramos o Virgil van Dijk".

Si prosegue poi con il 'no' all'Arsenal a soli 16 anni, quando vestiva la maglia del Livorno.

"Con il senno di poi, sono stato un folle a declinare quell’offerta. Avevo 16 anni, giocavo in C, mi arrivò una proposta enorme da poco meno di 200 milioni di lire a stagione. Non mi sentivo pronto. Accettare, poi, mi avrebbe dato l’impressione di tradire il Livorno".

Tra i rifiuti eccellenti di Chiellini c'è anche quello rifilato all'Inter, sempre in tenera età.

"Un anno mi chiamarono il 31 gennaio alle ore 18 per dirmi: 'Devi firmare per l’Inter'. Rifiutai. Stavo facendo quarta liceo, non volevo andare da nessuna parte".

Stima e rispetto per Zlatan Ibrahimovic, ma mai paura per il 'miglior nemico' avuto in carriera.