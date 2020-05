Chiellini 'esalta' Sergio Ramos: "Il fallo su Salah fu un colpo da maestro"

Dopo il caos con Mario Balotelli e Felipe Melo Giorgio Chiellini continua a far discutere con alcuni passaggi del suo libro. Il difensore della ha espresso la sua ammirazione nei confronti di Sergio Ramos ricordando quel celebre fallo dello spagnolo su Salah nella finale di del 2018.

In quell'occasione l'egiziano fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco, un fattore sicuramente importante nell'economia della partita:

"Ramos sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario".