Chiellini lancia l'Italia: "Agli Europei con spensieratezza e follia"

Sarà la Turchia il primo ostacolo per l'Italia nel cammino ad Euro 2020: agli azzurri il compito di inaugurare la rassegna continentale nello stadio di casa, l'Olimpico, dove entreranno poco meno di 16mila tifosi dopo un lungo digiuno di presenze.

Giorgio Chiellini, alla vigilia del debutto nel torneo previsto venerdì sera a Roma, ha preso la parola in conferenza stampa.

"La voglia di rifarci e rivivere una competizione è tanta, Italia-Svezia di Milano del 2016 ci è rimasta dentro e non potremo cancellarla. Ma quella delusione l'abbiamo trasformata in voglia ed entusiasmo, è un sentimento che hanno anche i tifosi. Tanta gente è galvanizzata per l'inizio degli Europei, noi non vedimao l'ora di scendere in campo e vivere quest'emozione tutti insieme".

"Sarà il match inaugurale e sarà ancora più strano, iniziamo noi e quindi ci sono più incognite e difficoltà sia per noi che per la Turchia. Sarà una serata piena di emozioni, la vivremo con la spensieratezza di un gruppo che ha senso di responsabilità e un pizzico di follia che in eventi così è fondamentale per fare qualcosa di grande".