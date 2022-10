Chi vota per il Pallone d'Oro?

Il premio individuale del Pallone d'Oro è assegnato ogni anno grazie alle votazioni da ogni parte del mondo.

Non c'è premio individuale più importante nel mondo del calcio. Il Pallone d'Oro supera i riconoscimenti dei vari campionati, dei tornei o dei noti The Best e Globo Soccer. Vincerlo consegna alla leggenda in maniera singola, a prescindere da ciò che si è vinto con la squadra.

Nel corso degli anni il Pallone d'Oro è stato per un periodo assegnato tramite le votazioni congiunte di più figure professionali: quando era accorpato alla FIFA, infatti, vedeva giornalisti, capitani e commissari tecnici delle Nazionali al voto.

I VOTANTI DEL PALLONE D'ORO

Escludendo il periodo Pallone d'Oro-FIFA, nella storia del premio sono stati i giornalisti ad assegnare il titolo. Uno per ogni nazione, il rappresentante del media nazionale, spesso quello più importante o più noto, ha stilato la propria classifica. Sei punti al primo della personale graduatori, quattro al secondo e così via, fino al quinto.

Dal 2022 sono solamente i rappresentanti delle prime cento nazioni del Ranking FIFA a votare per il Pallone d'Oro: esclusi dunque tutti i votanti dalla 101esima in poi.

La lista di trenta candidati è invece decisa dai giornalisti di France Football, la rivista che organizza il premio. Con loro anche Didier Drogba e per l'edizione 2022 il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc: si è deciso infatti di premiare il votante che più si è avvicinato al podio del 2021.

IL VOTANTE ITALIANO

Paolo Condò, noto giornalista di Gazzetta dello Sport e Sky Sport, è il votante incaricato per l'Italia. E' stato proprio lui spesso ad indicare come France Football, che assegna il premio, prediliga tra i criteri quanto fatto nel corso dell'anno solare al momento del voto per il Pallone d'Oro, dunque il ruolo di sportivo e infine la carriera complessiva.

I GIORNALISTI ITALIANI PER IL PALLONE D'ORO

Se Condò è l'elettore italiano dal 2010, prima di lui, precisamente dal 2003 al 2009, il giornalista incaricato è stato Roberto Beccantini.

In precedenza sono stati scelti Sergio Di Cesare dal 1984 al 2002, il più longevo tra i votanti nonostante la parentesi di Candidò Cannavò nel 1989), Adalberto Bortolotti (1983), Ferruccio Berbenni (1971-1982), Aldo Bardelli (1958-1970), Mario Zappa nel 1956 e persino Vittorio Pozzo,leggendario ct dell'Italia, nel 1957.