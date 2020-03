Chi vince lo scudetto in caso di sospensione del campionato?

Scudetto, coppe e retrocessione in B: cosa accadrebbe se la Serie A venisse sospesa? Una domanda che non trova risposte nei regolamenti.

Rinviato il ventiseiesimo turno di , rinviate le due semifinali di Coppa . E tutto il resto in bilico. Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con un evento unico e difficilmente fronteggiabile come l'emergenza Coronavirus. E ora, in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane tra campionato e coppe, è lecito ipotizzare ogni scenario possibile.

Gli ultimi aggiornamenti spingono a pensare ad un campionato che proseguirà e a partite che si disputeranno a porte chiuse, ma il fatto che la situazione sia in continua evoluzione non può portare ad escludere che in futuro possano essere presi anche altri provvedimenti.

Tra questi, all'interno di un caos senza precedenti che potrebbe costringere anche ad altri eventuali stop, anche uno inedito nella storia del calcio moderno: la sospensione totale delle attività. In pratica: campionato lasciato a metà e sospeso fino alla conclusione della stagione.

Una soluzione drastica che nessuno, al momento, sembra voler prendere in considerazione. Ma siccome in questo momento è bene non scartare nessuna ipotesi, la domanda si fa largo: cosa accadrebbe se il campionato venisse sospeso definitivamente? Chi vincerebbe lo scudetto? Chi andrebbe in ed ? Chi retrocederebbe in Serie B?

Risposta semplice e immediata: né nel regolamento della Lega di Serie A, né nello statuto della Federazione, è prevista una norma che copra un'eventualità del genere. Un buco normativo che deriva, appunto, dal fatto che si tratta di una situazione inedita.

In questo momento al primo posto c'è la , pur con una partita in più, al secondo la e al terzo l' , che rispetto ai biancocelesti ha due gare da recuperare. Nessuna delle tre, almeno secondo il regolamento, potrebbe richiedere l'assegnazione a tavolino dello scudetto 2019/2020. E il medesimo discorso riguarda la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione e la retrocessione in Serie B.

Ribadito che la soluzione più plausibile è ovviamente quella di giocare gran parte delle partite - se non tutte - a porte chiuse, in caso di sospensione definitiva del campionato dovrebbe essere dunque un intervento normativo in corsa da parte di Lega e FIGC a sbrogliare l'intricatissima matassa.