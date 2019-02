Chi sono i migliori pro players di FIFA 19? La classifica

Xbox e PlayStation, è partita la corsa per il Mondiale eSport di FIFA 19: qui la classifica aggiornata e cosa serve per arrivarci.

E un mondo continuamente in espansione, che va di pari passo con l'esplosione della tecnologia del nuovo millennio. Non solo i calciatori in campo, ora sono diventate delle star anche i giocatori che utilizzano digitalmente gli stessi. Giocatori professionisti, e giocatori professionisti di FIFA, in questo caso edizione 19.

Grandi tornei, sponsorizzati dalla stessa FIFA (intesa come organizzazione mondiale con a capo Infantino) e grandi giocatori, sempre più famosi e ricchi. Le Global Series portano alla eWorld Cup 2019, che eleggerà il campione del mondo di FIFA 19.

Ma quali sono i giocatori più forti di FIFA 19 al mondo? I suoi campioni? Chi domina questa parte degli eSports?

FIFA 19 Xbox classifica mondiale pro players

Ranking Username Points 1 F2Tekkz 6045 2 Falcon Msdosary 2144 3 MegaBit98 2143 4 DullenMIKE 2036 5 M10 Resende 1854 6 NRaseck 7 1724 7 Ajax Dani 46 1705 8 Rogue GM21 1603 9 PSG DaXou 1599 10 Lyricz vs Luck 1308 11 MarcusGomesFIFA 1249 12 The Roy4I 1160 13 M Herozia 1130 14 FaZe Tass 1053 15 Im not nhoebi 1020 16 HUGE G0RILLA 950 17 Rafsou 917 18 Hashtag Ryannn 887 19 BenediktSaltzer 872 20 S04 Tim Latka 869

*correct as of February 19, 2019.

FIFA 19 Playstation classifica mondiale pro players

Ranking Username Points 1 nicolas99fc-- 4855 2 StefanoPinna_21 3445 3 Joksan-- 2901 4 mo_aubameyang 1820 5 AjaxLev63 1649 6 hasoo19 1640 7 MaestroSquad 1563 8 EpokSnusFC 1351 9 VfBDrErhano 1340 10 Fifilza7 1306 11 didychrislito 1285 12 TheStrxngeR 1240 13 SPQR_Tore 1205 14 ChristianSpiteri 1153 15 Mikkelhjorthbach 1144 16 M10Ustun 998 17 andoniiPM 988 18 Dani-Visser 984 19 Moolzn 975 20 Cihan_Official 965

*aggiornato al 19 febbraio, 2019.

Come sono calcolati i punti FIFA 19 points e le classifiche?

La registrazione per le Global Series di FIFA 19 è iniziata il 5 ottobre 2018 e si è chiusa il 31 dello stesso mese.

I giocatori di FIFA 19 all'interno delle Global Series e dunque in lassifica hanno dovuto completare questi passaggi:

Giocare nel FIFA 19 Weekend League e completare almeno 27 vittorie per diventare Campione FUT verificato. Una volta che un giocatore idoneo ha confermato il suo stato di Verificato, viene verificato in modo permanente e non dovrà più preoccuparsi di vincere nuovamente una certa quantità di partite nella Lega dei Weekend. I giocatori verificati di FUT Champions possono quindi essere invitati a partecipare a competizioni di qualificazione online, in cui i concorrenti si sfidano faccia a faccia contro altri giocatori verificati per vincere un posto in un evento dal vivo. Dopo che un giocatore è stato FUT Champions Verified, sarà in grado di essere invitato alle competizioni di qualificazione online per le FUT Champions Cup e gli eventi qualificati in licenza per tutta la stagione. Ogni Evento dal vivo avrà una data limite per la quale i giocatori devono essere Verificati da FUT Champions per poter partecipare alla competizione. Ogni evento dal vivo avrà numerosi tornei di qualificazione online per diverse regioni di gameplay, che creeranno quindi opportunità regolari di qualificazione globale. I punti vinti su FIFA 19 Global Series attraverso gli eventi dal vivo e la Weekend League metterà i giocatori in classifica. Affinché i giocatori possano qualificarsi per i FIFA 19 Global Series Playoff, dovranno guadagnare punti FIFA 19 Global Series partecipando a eventi dal vivo o nella Weekend League. Il maggior numero di punti viene vinto attraverso gli eventi dal vivo, sebbene si possa guadagnare un minor numero di punti ottenendo da 20 a 27+ vittorie nelle leghe della Weekend League che si svolgeranno fino ad aprile. I giocatori si qualificano per i playoff arrivando nella top 60 nella classifica dei punti, conteggiati alla fine dell'anno. I primi 60 giocatori idonei su ciascuna classifica Playstation e Xbox saranno successivamente invitati a partecipare ai FIFA 19 Global Series Playoff. Dopo i playoff - che premieranno i punti - i primi 16 giocatori su entrambe le piattaforme si qualificheranno per il Mondiale di FIFA 19, dove sarà nominato il campione del mondo FIFA 19.

In termini di assegnazione punti, il primo posto nelle FUT Champions Cup o FIFA Majors porterà al vincitore 1500 punti; il secondo posto in entrambe le competizioni assegnerà al giocatore 850 punti; quindi 645 punti dal terzo al quarto posto; 450 punti dal quinto all'ottavo posto; 275 punti dal nono in poi.



Per i giocatori che partecipano agli eventi di qualificazione autorizzati e alle competizioni ufficiali dei campionati, il primo livello assegna 850 punti; al secondo posto vanno 450 punti; al terzo posto 315 punti; dal quinto all'ottavo posto 150 punti, dal nono in poi 110 punti.