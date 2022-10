Chi ha vinto più volte il Pallone d'Oro?

I più grandi fuoriclasse europei fino agli '90 e quelli mondiali nei decenni successivi hanno vinto il più ambito trofeo: ma chi ha fatto meglio?

Dicembre fa rima con Pallone d'Oro e con il momento più atteso per i candidati e i tifosi. Viene assegnato come noto il premio di France Football, nato nel 1956 e nelle mani allora di Sir Stanley Matthews, il primo vincitore del trofeo. Da allora tanti giocatori l'hanno ricevuto, con solamente dieci capaci di vincerlo più di una volta.

CInque di loro hanno vinto il Pallone d'Oro in due occasioni, entrando di diritto nella storia del calcio, mentre di loro sono andati oltre con ben tre vittorie. Nel 2008, però, è cambiato qualcosa: il duopolio Ronaldo-Messi ha monopolizzato l'attenzione dei giurati di tutto il mondo, con il successo di Modric a spezzare momentaneamente il regno dei due rivali.

PALLONE D'ORO, CHI HA PIU' EDIZIONI VINTE?

Se Cruyff, Platini e Van Basten condividevano il trono come giocatori dal maggior numero di edizioni del Pallone d'Oro vinte, la classifica è cambiata completamente con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e Messi. Proprio la Pulce è il giocatore che ha conquistato più trofei, ben sette. Dopo il trionfo del 2021, due più del lusitano.

Cinque Palloni d'Oro a testa per Messi e Ronaldo fino al 2019, in cui il mito militante nel PSG ed ex Barcellona ha scavalcato nuovamente il bomber portoghese dopo essere stato raggiunto con un bis 2016-2017. Dunque il settimo riconoscimento nel 2021, con CR7 sesto.

Anche quando sembrava non potesse conquistare il titolo, l'allargamento della votazione ad ogni singola nazione mondiale affiliata alla FIFA, ha portato a battere anche i giocatori favoriti: Lewandowski, Jorginho, Iniesta, Xavi, Ribery, Neuer, Milito, Sneijder, Van DIjk e soci hanno dovuto guardare dall'alto in basso sia Ronaldo, sia Messi.

Il primatista di sempre, almeno fino al 2021, rimane però Leo Messi, con Ronaldo desideroso di raggiungerlo e superarlo nuovamente prima di chiudere la propria carriera. Ora, però, la distanza è di due Pallone d'Oro.

PALLONE D'ORO, I PLURINVINCITORI