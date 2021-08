Chi è il giocatore che ha fatto più goal nella storia della Serie B?

Quali sono i massimi cannonieri della seconda serie del campionato italiano? La classifica dei migliori realizzatori all-time in B.

I massimi marcatori della Serie B si dividono in due categorie. Quelli che sono riusciti a segnare caterve di reti nella cadetteria, tanto da entrare nella classifica dei più grandi cannonieri all-time, senza però avere fortuna in Serie A, e quelli che non hanno mai avuto difficoltà nel salto.

Sono soprattutto i giocatori degli ultimi tre decenni a prendere parte alla top 15 dei cannonieri più importanti della Serie B: solamente alcune eccezioni provengono dagli anni '80 e precedenti decenni di una Serie B decisamente più difficile e con pochi exploit dei suoi interpreti in Serie A.

CANNONIERE ALL-TIME SERIE B

Chi è cresciuto con il calcio degli anni '90 e dei primi 2000 conosce benissimo Stefan Schwoch, massimo cannoniere all-time della Serie B. Idolo a Vicenza, Napoli, Venezia, Ravenna e Torino, l'attaccante bolzanese è riuscito a raggiungere la cifra di 135 reti in 380 presenze.

Una media di 0,36 reti a gara, maturata tra il 1996 e il 2009. Unico anno di pausa, quello che lo ha portato in Serie A tra l'estate 1998 e l'inverno 1999: promosso col Venezia, segnò due reti nella massima serie prima di tornare in B, la sua casa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE B