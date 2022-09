Chi gioca titolare nel Monza: la possibile formazione tipo

Le scelte dell'allenatore del Monza Giovanni Stroppa e le gerarchie in vista della nuova stagione: i possibili titolari della formazione brianzola.

Una vera e propria rivoluzione. Il Monza ha deciso di intervenire sul mercato estivo in vista della prima e storica stagione in Serie A acquistando una lunga serie di giocatori.

Ben 13 calciatori nuovi. Un cambiamento radicale della rosa rispetto a quella che nella passata stagione è riuscita ad ottenere la promozione nel massimo campionato attraverso i playoff.

La certezza resta il 3-5-2, il modulo alla base dell'idea di calcio dell'allenatore dei brianzoli Giovanni Stroppa, confermato dopo aver conquistato la Serie A.

Ma con l'arrivo di tanti volti nuovi sono cambiate anche le gerarchie in casa Monza e di conseguenza la formazione tipo dei biancorossi.

PORTIERE TITOLARE MONZA

Tra i pali Stroppa ha scelto, per ora, di confermare il portiere della promozione in Serie A, il 25enne scuola Inter Michele Di Gregorio. A sorpresa parte dietro Alessio Cragno, arrivato in estate dal Cagliari al termine di una lotta sul mercato da cui i brianzoli sono usciti vincitori.

DIFENSORI TITOLARI MONZA

Il Monza ha deciso di affidarsi ad un mix tra calciatori giovani ed esperti. In estate sono arrivati Marlon dallo Shakhtar Donetsk, già in passato in Italia con la maglia del Sassuolo, e Pablo Marì dall'Arsenal, nella passata stagione all'Udinese, oltre ad Andrea Carboni, l'anno scorso titolare del Cagliari e una delle rivelazioni dell'ultima Serie A, e Andrea Ranocchia, arrivato dopo una lunga esperienza all'Inter.

Dopo l'infortunio dell'ex centrale nerazzurro, che ha rimediato una frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra, Stroppa schiera in difesa Marlon e Carlos Augusto, confermato dopo l'ottimo rendimento nella passata stagione, ai lati di Pablo Marì.

Parte dietro Carboni, che insieme a Marrone, Antov e Caldirola completa il pacchetto di difensori.

CENTROCAMPISTI TITOLARI MONZA

Linea cinque quasi completamente nuova per il Monza di Stroppa. L'unico confermato è D'Alessandro sull'out di sinistra. Dall'altra parte giocherà Birindelli, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie B con la maglia del Pisa. In mezzo tocca a Rovella, arrivato in prestito dalla Juve, con Sensi e Pessina ai lati a completare il reparto.

Le alternative? Colpani, Filippo Ranocchia, Machin e Barberis, senza dimenticare Molina e Curria sulle corsie esterne.

ATTACCANTI TITOLARI MONZA

Anche in attacco il Monza si è rifatto il look in estate. Il club brianzolo ha deciso di puntare su due calciatori di 'categoria' come Andrea Petagna, arrivato dal Napoli, e Gianluca Caprari dal Verona.

Nonostante i rumors di mercato è rimasto il danese Gytkjaer, mentre Dany Mota rappresenta il jolly che Stroppa potrà utilizzare a gara in corso.

LA FORMAZIONE TIPO DEL MONZA

(3-5-2): Di Gregorio; MARLON, PABLO MARI, Carlos Augusto; BIRINDELLI, SENSI, ROVELLA, PESSINA, D'Alessandro; PETAGNA, CAPRARI.