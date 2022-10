Chi è Volpato, il talento gestito da Totti a segno due volte contro il Verona

Prima e seconda rete in Serie A contro il Verona per Cristian Volpato: nato in Australia, fa parte della scuderia di Francesco Totti.

Ennesimo giovane di belle speranze lanciato da Mourinho con la sua Roma: si tratta di Cristian Volpato, 18enne trequartista che contro il Verona ha trovato la prima e la seconda rete in Serie A (l'esordio era avvenuto nel finale della sfida persa con l'Inter all'Olimpico).

Nato a Camperdown, in Australia, Volpato nella scorsa stagione era subentrato al 62' al coetaneo Felix Afena-Gyan e gli sono bastati appena tre minuti per timbrare il cartellino, realizzando il goal più giovane del campionato con una volée sugli sviluppi di una corta respinta della difesa veneta, utile per dare il via alla rimonta.

Di chiare origini italiane, tradite dal cognome, Volpato è arrivato alla Roma dopo aver conquistato Fienga in una tournée in Malesia, in cui punì proprio i giallorossi con una tripletta a fine 2019. Inizialmente è aggregato alla formazione Under 17, per poi passare all'Under 18 nella stagione 2020/21, quella della chiamata di Alberto De Rossi, tecnico della Primavera.

Una scalata inarrestabile, culminata con la prima convocazione tra i 'grandi' in occasione della trasferta di all'Unipol Domus di Cagliari: Volpato è rimasto seduto in panchina per tutta la partita, ma probabilmente non sapeva che il meglio sarebbe dovuto ancora arrivare.

Una soddisfazione doppia l'avrà avuta Francesco Totti che, oltre ad essere una leggenda romanista, è anche il capo della scuderia che gestisce Volpato, ossia la 'CT10 Management'.

A fine ottobre 2022 ecco il secondo goal, ancora contro il Verona, stavolta al 'Bentegodi' con uno splendido mancino all'angolino prima di servire l'assist per il definitivo 1-3 di El Shaarawy diventando così il più giovane calciatore della Roma a segnare e fornire un assist in Serie A dal 2004/05.

Filo doppio, dunque, quello che lega Volpato alla Roma, consapevole di aver trovato un prospetto su cui contare nel presente e nell'immediato futuro: per lui garantisce Totti, uno che può vantare un certo peso all'interno delle dinamiche giallorosse.