Chi è Tommaso Milanese: dall'Academy di Miccoli all'Europa con la Roma

Classe 2002, nato e cresciuto in Salento nella scuola di Miccoli, titolare in CSKA Sofia-Roma dopo l'esordio con assist contro il Cluj.

Dal Salento con furore, per provare a prendersi la . Brilla la stellina di Tommaso Milanese , diciottenne leccese che dopo le due apparizioni col Cluj ha avuto una chance dal 1' contro il Sofia.

Il classe 2002 fa parte della Roma dal 2016, quando, quattordicenne, gli scout giallorossi lo hanno portato nella Capitale da San Donato di . È cresciuto nell’academy di Fabrizio Miccoli, ha vissuto un sogno: prima si è allenato sotto gli occhi di uno dei calciatori salentini più forti. Da un giallorosso all’altro, da quello del Lecce a quello della Roma.

Negli ultimi anni si è conquistato un posto sempre più da protagonista nel settore giovanile della Roma. Tanto che è diventato anche un perno delle nazionali Under. La sua vita si divide tra azzurro e giallorosso: nel 2018, appena sedicenne, ha firmato il primo triennale da professionista. Lo ha prolungato neanche un anno dopo.

A Roma si sono resi conto di avere tra le mani un grande talento. Di piede destro - anche se il suo primo assist lo ha dato di sinistro - veloce con buone doti nel dribbling. Milanese tende a giocare tra trequarti, ala sinistra e mezzala. Si muove tra le linee, vede il gioco e anche la porta: nelle ultime due gare con la primavera ha segnato a e .

Nel weekend con le giovanili, in settimana con la prima squadra. Paulo Fonseca lo aveva portato in panchina anche il 29 ottobre contro il CSKA Sofia all’Olimpico. Col Cluj gli ha dato anche la chance di esordire, sul 4-0: lo ha inserito al 74’ al posto di Cristante.

Il suo debutto è stato perfetto in termini statistici: 13 passaggi riusciti su 13 tentati, di cui un assist di prima intenzione per Pedro. Tanto da convincere l'allenatore portoghese a reinserirlo in Romania per qualche inuto e lanciarlo titolare a Sofia.

Ha esordito con la maglia 62, ma nelle giovanili ha occasionalmente indossato anche la 10. Sinonimo di personalità. Quella che non vede l’ora di dimostrare con continuità tra i grandi .