Chi è Suf Podgoreanu, il colpo in prospettiva della Roma per l'attacco

La Roma si assicura Suf Podgoreanu: esterno d'attacco o punta classe 2002, israeliano con passaporto rumeno, arriva dal Maccabi Haifa.

La , a dispetto di un presente complicato, prova a darsi certezze sul futuro lavorando di prospettiva. Suf Podgoreanu è il volto nuovo per l'attacco, pronto ad aggregarsi alla Primavera senza precludersi il salto tra i 'grandi'.

Classe 2002, israeliano con passaporto rumeno, Podgoreanu si è messo in luce con la maglia del Maccabi Haifa dove si è formato e ha catturato le mire della Roma, che ha deciso di scommettere su questo laterale offensivo utilizzabile anche come punta.

Nonostante l'imponente altezza (192 centimetri) Podgoreanu è dotato di un'ottima velocità. una dote con cui si è ricamato addosso l'abito di esterno d'attacco - preferibilmente partendo da sinistra - pronto a far male con un destro niente male.

La stazza non lo rende bellissimo da vedere dal punto di vista estetico, ma Podgoreanu a dispetto della giovane età ha già imparato a far male alle difese avversarie: movimento, falcata ma anche goal, componente grazie alla quale può dire la sua non solo da laterale alto in un 4-2-3-1 o 4-3-3 ma anche nelle vesti di attaccante centrale.

Fisico da centravanti, caratteristiche da punta esterna: Podgoreanu sa crossare, è abile nell'uno contro uno e vanta uno scatto invidiabile con le lunghe leve a disposizione. Il ragazzo ha convinto il Maccabi che dopo 18 goal nell'Under 19 lo ha promosso in prima squadra e soprattutto la Roma, che ha versato un indennizzo di 100mila euro al club israeliano (il calciatore era in scadenz, ma le normative nazionali hanno reso necessario l'esborso) per portarlo a Trigoria.

Almeno inizialmente Podgoreanu giocherà in Primavera, salvo potersi guadagnare uno slot tra Dzeko e soci: la Lupa ha una nuova freccia.