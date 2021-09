Chi è il proprietario e il presidente del Manchester City?

Insieme al PSG, il Manchester City ha alzato il livello di spesa complessiva per i giocatori come mai prima: grazie ad una proprietà ricchissima.

Come il PSG, il Manchester City non ha mai vinto la Champions League. Come il team parigino anche quello inglese sogna di vincere il trofeo più ambito il prima possibile e creare un'era, grazie ad una proprietà capace di sfondare ogni tetto di spesa.

Dall'arrivo sulla scena del nuovo Manchester City, infatti, la Premier League ha un nuovo protagonista, un club per decenni ai margini, minuscolo in confronto ai cugini dello United. Ora, invece, la situazione si è ribaltata, con i Citizens a vincere il campionato e i Red Devils a rincorrere.

IL PROPRIETARIO DEL MANCHESTER CITY

La holding company City Football Group è stata creata con l'obiettivo di creare una serie di club calcistici in giro per il mondo collegati tra loro, sotto la supervisione del Manchester City. Giocatori da una parte all'altra del globo, così come dirigenti e lavoratori di spicco.

Il CFC è stata fondata da Mansur bin Zayd Al Nahyan, imprenditore degli Emirati Arabi Uniti che ricopre di fatto il ruolo di direttore sportivo del Manchester City e possiede la maggioranza del City Football Group grazie alla sua Abu Dhabi United Group.

IL PATRIMONIO DI MANSUR

Membro della famiglia reale di Abu Dhabi, Mansur ha patrimonio personale stimato di 1 miliardo e mezzo dollari, ma nel corso degli anni si è parlato di cifre decisamente superiori. L'Abu Dhabi Investment Authority, di cui fa parte, ha invece un patrimonio stimato di circa 600 miliardi di euro.

IL PRESIDENTE DEL MANCHESTER CITY

Se Mansur è il patron, proprietario, il presidente del Manchester City risponde al nome di Khaldun al-Mubarak. Come nel caso di Al-Khelaifi al PSG, anche il 45enne emiratino viene spesso erroneamente scambiato per il 'capo' del club inglese.

Mubarak è il presidente del Manchester City dal 2008: da lì i Citizens hanno lottato per vincere la Champions League ogni anno, raggiungendo la finale nel 2021 (persa contro il Chelsea) e conquistando cinque Premier League. Oltre ad altri undici trofei britannici.

IL CITY FOOTBALL GROUP

Quali sono i club all'interno dell'universo di club con a capo il City? In continua espansione, dall'Europa all'America, sia del Nord, che del Sud: