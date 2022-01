Chi è Nsame, il nuovo attaccante del Venezia preso dallo Young Boys

Oltre 120 goal negli ultimi 5 anni e un presente da ricostruire: Jean-Pierre Nsame si è fatto conoscere anche sul panorama internazionale negli scorsi mesi e anni, fino ad arrivare a segnare anche goal importanti a livello europeo. In questo gennaio, riparte da Venezia. E può rappresentare una vera aggiunta di lusso.

CHI È NSAME, IL NUOVO ATTACCANTE DEL VENEZIA

Jean-Pierre Nsame ha 28 anni, 29 da compiere il prossimo 1 maggio, è nato a Douala, in Camerun, ma ha iniziato a giocare in Francia con l’Angers, con cui ha anche esordito tra i professionisti nella Ligue 2 francese.

Dopo una parentesi all’Amiens, in terza serie, a 22 anni ha esordito in Ligue 1 sempre con l’Angers, salvo poi sposare a causa del Servette, uno dei club più nobili della Svizzera che ripartiva dalla seconda serie. Non ha centrato l’obiettivo promozione, ma con 23 goal è diventato capocannoniere della Challenge League.

La chiamata dello Young Boys in Super League gli hai permesso di mettersi in luce su un palcoscenico più importante: ha segnato 13 goal in 31 presenze giocando poco più di 1500 minuti, sotto la guida di Adi Hütter.

Nei tre anni successivi, con Gerardo Seoane, è arrivata la consacrazione: 32 goal in 32 presenze nella stagione 2019/20, 15 in quella precedente e 19 in quella successiva, considerando soltanto il campionato. Il conto sale a 16, 41 e 27 se consideriamo anche le coppe.

L’anno scorso in particolare è stato protagonista in Europa League, segnando 4 goal nella fase a gironi, più due assist. Tra questi, anche due goal contro la Roma.

Nsame è fermo dallo scorso maggio a causa di una lesione al tendine d’Achille che lo ha costretto ai box per tutta la prima parte di stagione. È appena rientrato in amichevole e può già tornare a giocare. Lo farà con il Venezia: anche i suoi goal saranno determinanti per la salvezza.