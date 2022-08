Chi è Olimpiu Morutan: il nuovo gioiello di centrocampo del Pisa

Il Pisa ha prelevato il talento rumeno del Galatasaray in prestito, ma con un diritto-obbligo di riscatto in base a determinate condizioni.

Il sogno Serie A sfiorato nella passata stagione con il raggiungimento della finalissima playoff contro il Monza, ha infuso in casa Pisa la voglia di riprovarci anche nel prossimo campionato di Serie B, dove i toscani vogliono essere nuovamente protagonisti nelle zone nobili della classifica.

Chiusa la parentesi con Luca D'Angelo, in panchina da quest'anno siederà Rolando Maran, chiamato gioco forza a disputare un torneo di livello dove il Pisa fa parte del lotto delle squadre che puntano al bersaglio grosso.

Per farlo sarà necessario ripartire dalle certezze di casa nerazzurra, tra le quali inserire quel ventaglio di novità che comporranno la formazione prossima a debuttare in campionato tra una settimana contro il Cittadella.

Tra i volti nuovi, ci sarà anche Olimpiu Morutan, il centrocampista appena prelevato dal Galatasaray.

CHI E' OLIMPIU MORUTAN

Olimpiu Morutan, il nuovo centrocampista del Pisa, è nato in Romania il 25 aprile 1999. A livello calcistico muove i primi passi entrando nel settore giovanile dell' Universitatea Cluj, squadra della sua città Natale che lo accompagnerà fino al debutto in seconda divisione a soli 16 anni.

L'estate seguente, quella del 2016, perfeziona il salto in La Liga I trasferendosi al Botosani, squadra con la quale si legherà sino al 2018.

Morutan trova sempre più spazio e confidenza agendo da trequartista puro e mostrando un bagaglio tecnico di grandissimo spessore. Il tutto è musica per le orecchie di un club sempre vigile sui giovani talenti come la Steaua Bucarest, che in realtà il giocatore lo aveva già bloccato nel dicembre del 2017.

I quattro anni nella capitale vengono scanditi da un processo di crescita e maturazione che raggiungono l'apice nella stagione 2020-2021 quando Morutan chiude con ben 8 goal dopo aver vinto una Coppa e una Supercoppa di Romania. Con la Steaua chiuderà con 12 goal in 90 apparizioni ufficiali.

Progressi che stuzzicano l'apprezzamento e l'interesse del Galatasaray, club che lo strappa dai confini nazionali il 23 agosto 2021 per una cifra totale di 5.7 milioni. Nel mezzo, il classe 1999 ha ufficialmente esordito anche con la Nazionale 'A' della Romania.

Con i turchi firma un contratto di cinque stagioni, ma dopo una sola annata fa nuovamente le valigie, questa volta destinazione Italia dove ad attenderlo c'è il Pisa.

I toscani se lo sono aggiudicati imbastendo una trattativa impostata sulla base di un prestito con diritto-obbligo di riscatto, in presenza di determinate condizioni. Tra pochi giorni, l'esordio ci sarà l'esordio in Serie B. Manca sempre meno, dunque, prima di vedere all'opera un prospetto dal sicuro avvenire.