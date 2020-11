Chi è Matteo Ruggeri, il nuovo talento dell'Atalanta di Gasperini

L'infortunio di Gosens e il rendimento di Mojica hanno spinto i nerazzurri a puntare sul talento classe 2002, nato e cresciuto a Bergamo.

Esordio in contro il , esordio in contro l' . Spesso l'inserimento dei giovani talenti inizia dalle partite più semplici, ma non è il caso dell' e di Matteo Ruggeri, il nuovo talento lanciato da Gian Piero Gasperini sulla fascia sinistra, in assenza di Robin Gosens. Un bergamasco e atalantino doc, cresciuto con il nerazzurro addosso.

Il classe 2002 è nato in provincia, ma ben presto è entrato nelle giovanili dell'Atalanta. Da Zogno alla dea, sin da bambino. Dove è cresciuto, passo dopo passo. Arrivando presto anche all'azzurro della Nazionale. Sempre battendo la sua amata corsia mancina, quella su cui gioca da sempre. Ha ocmpletato la trafila arrivando fino alla prima squadra in estate, dopo aver vinto il campionato Primavera.

Nel breve periodo di preparazione ha giocato in amichevole contro la Pro Sesto, realizzando due assist. E rubando l'occhio a Gasperini e non solo. In molti pensavano potesse essere a tutti gli effetti il vice Gosens, poi la società è intervenuta sul mercato per acquistare Mojica. Le prestazioni poco convincenti del colombiano, in assenza dell'esterno tedesco, hanno spinto Gasperini a lanciare il diciottenne.

Da sempre gioca a sinistra, spesso nella difesa a quattro, ma in grado di giocare anche come quinto. Perfetto per l'idea di calcio di Gasperini: veloce, scattante, con il fisico e il piede per essere incisivo. Con una discreta personalità, visto l'esordio di fuoco. Nove minuti contro il Liverpool sullo 0-5, poi quattro giorni dopo dal primo minuto in Serie A. All'esordio assoluto. Battesimo di fuoco.

Per lui è stato il sogno di una vita: dalla val Brembana alla Champions League, passando per problemi fisici, acciacchi e difficoltà che hanno spesso limitato la sua crescita. Che, comunque, non si è mai arrestata. E lo ha portato fino a giocare l'Europeo Under 17 con l' , in . Un percorso interrotto soltanto ai quarti dai padroni di casa.

Oggi Matteo Ruggeri fa parte dell'Under 20, dopo aver giocato anche con ottima frequenza in Youth League da titolare. In primavera si alternava con il suo pariruolo (e amico) Brogni. Quest'anno, però, nell'ultima categoria delle giovanili ha giocato soltanto una volta, perché è ormai di fisso nel giro della prima squadra: si allena coi grandi giornalmente. Gasperini conta su di lui. E lo ha dimostrato schierandolo dal primo minuto contro l'Inter.

Ruggeri spera di poter ripagare la fiducia del tecnico, prestazione dopo prestazione. Il calcio è la sua priorità. Fuori dal campo, ha una grande passione per le moto. Il suo idolo è Valentino Rossi, un interista doc. Che potrebbe aver seguito il suo esordio in Serie A. Un'altra soddisfazione in una settimana indimenticabile.