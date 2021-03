Chi è Matteo Ricci, il centrocampista convocato dall'Italia di Mancini

Prima convocazione in azzurro per Matteo Ricci: punto di riferimento dello Spezia, è cresciuto nella Roma che lo ha prestato dal 2013 al 2018.

Tra i trentotto calciatori convocati da Mancini per gli impegni di qualificazioni ai Mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, spiccano due nomi: Rafael Toloi (chiamato dopo l'ok della FIFA che ha dato il via libera) e Matteo Ricci, entrambi alla prima volta in assoluto nella lista azzurra.

Se nel caso di Toloi i meriti sono tutti da riscontrare nello straordinario percorso condiviso con l'Atalanta, per Ricci c'è da fare un discorso completamente differente e che riguarda l'exploit avuto con la maglia dello Spezia, una delle realtà più sorprendenti del nostro calcio con Vincenzo Italiano alla guida.

L'aspetto che avrà convinto Mancini a puntare su di lui è un punto di contatto tra la Nazionale e la squadra spezzina: entrambe, infatti, si schierano con il 4-3-3, modulo in cui Ricci si è messo in evidenza come mediano tra i tre di centrocampo, coadiuvato il più delle volte da Maggiore e uno tra Estevez e Sena.

Per il ragazzo romano (che ha un fratello gemello, Federico, in forza al Monza) è una piccola rivincita nei confronti di chi non ha creduto in lui fino in fondo: cresciuto nelle giovanili della Roma (con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera), non ha mai esordito con la prima squadra dei giallorossi, che a partire dal 2013/2014 l'hanno ceduto in prestito a vari club di Lega Pro e Serie B.

Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia e Salernitana nell'ordine le tappe, prima della svolta avvenuta nel 2018 con l'acquisto a titolo definitivo da parte dello Spezia, di cui diventa subito uno dei pilastri: dapprima sotto la guida di Pasquale Marino, tendenza positiva confermata anche dopo l'approdo di Italiano.

L'eventuale esordio di Ricci con l'Italia, però, è subordinato alla decisione degli enti sanitari che dovranno dare il via libera per far sì che il ragazzo possa raggiungere il ritiro di Coverciano a partire da lunedì: i recenti casi di positività emersi nello Spezia (Provedel ed Estevez) non sono passati inosservati.

Qualora arrivi il tanto otteso 'ok', Ricci potrà unirsi ai compagni di Nazionale per provare a realizzare un sogno inseguito fin da bambino e, magari, mettere più di qualche pulce all'orecchio di Mancini in ottica Europei.