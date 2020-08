Chi è Matias Fonseca, il figlio di Daniel classe 2001 che trascina l'Inter Primavera

Attaccante dell'Under 19 di Madonna, Matias Fonseca ha segnato in campionato e in Youth League, è il figlio dell'ex Napoli e Juve ed è italiano.

Tale padre, tale figlio. È Il DNA. Daniel Fonseca aveva il goal nel sangue, era un attaccante anarchico, gli piaceva svariare. E ha giocato con , , , . Si è ritirato nel 2003, due anni dopo la nascita del secondo figlio. Quello che oggi gioca nell’ Primavera. Anzi, che trascina l’Inter Primavera. Matias Fonseca: stesso cognome, stessa attitudine.

Nato a Napoli 19 anni fa, cresciuto nelle giovanili del Como. Quella che è stata l’ultima squadra del padre: un anno da comparsa nell’ultima stagione in del club lombardo. Ma un grande regalo: il figlio. Che nel 2016 viene notato dall’Inter. Perché Matias di notevole non ha solo il cognome, ma anche i piedi e il senso del goal.

Papà ora fa il procuratore, il nonno è stato calciatore, il fratello Nicolas cerca spazio nel mondo del pallone. Una famiglia di Fútbol. E Matias? Matias segna. A tutti i livelli.

Tante reti nelle giovanili, fino all’arrivo in primavera nel giugno 2019. A novembre, addirittura, due panchine con la prima squadra, senza riuscire a fare il grande passo verso l’esordio. Sogno accarezzato, sfiorato, rimandato.

Con la primavera piovono reti, 8 in 17 partite di campionato. In Youth League, ancora meglio: 4 in 7 partite, con una tripletta al in una partita decisiva per il passaggio agli ottavi.

Si è fatto notare anche dagli scout della nazionale italiana: lo ha chiamato l’Under 19 a gennaio, prima e unica presenza contro la . La prima di tante, spera. Il ritorno della Youth League gli offre una grande occasione per convincere ancora di più.

Matias Fonseca ripercorre le orme del papà Daniel, anche a livello tecnico. Tante le affinità nel gioco: svariare, calciare, farsi trovare in area. L’auspicio per il giovane centravanti è riuscire ad emularlo anche nei successi e nei traguardi tagliati in carriera.