Un brasiliano per l'Udinese: ufficiale l'arrivo di Martins dal Fluminense

Il club friulano annuncia l'ingaggio del classe 2003 proveniente dal campionato brasiliano: giocherà in prestito al Watford.

L'Udinese guarda al futuro annunciando l'acquisto di un elemento offensivo dinamico e capace di offrire diverse soluzioni: il club bianconero ha ufficializzato Matheus Martins.

Classe 2003 brasiliano, arriva a titolo definitivo dal Fluminense dove è cresciuto, formandosi nel settore giovanile: attaccante esterno, può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo.

"Udinese Calcio ha completato, in data odierna, il tesseramento di Matheus Martins, prelevato a titolo definitivo dal Fluminense.

Il calciatore ha siglato un contratto quinquennale con il club bianconero e si trasferisce in prestito al Watford Fc fino al termine della stagione sportiva in corso".

La sua storia è particolare, però, per quello che è stato il suo "battesimo del goal", con la maglia del "Flu": nello scorso maggio Martins è sceso in campo in Copa Sudamericana, trovando le prime reti da professionista.

Ma non solo, c'è di più: nel corso della sfida contro l'Oriente Petrolero, terminata 10-1 per la "Tricolor", che però non è valsa la qualificazione al turno successivo, il brasiliano classe 2003 ha siglato una tripletta.

Il "battesimo del goal" con una tripletta: una notte da sogno che ha caratterizzato il prosieguo dell'esperienza al Fluminense, fino al trasferimento all'Udinese.