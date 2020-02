Chi è Marcelino, "il prossimo allenatore del Milan" secondo i media spagnoli

Secondo 'Mundo Deportivo' Marcelino sarà il nuovo allenatore del Milan, sostituendo Stefano Pioli. Conosciamo meglio l'ex tecnico del Valencia.

In , precisamente il quotidiano 'Mundo Deportivo', non hanno dubbi: il prossimo allenatore del sarà Marcelino García Toral. L'allenatore spagnolo che da qualche mese non è più alla guida del sarebbe il successore di Stefano Pioli per la prossima stagione.

LA CARRIERA

Ma chi è Marcelino? Conosciamolo meglio. Ha trascorso tutta la carriera da allenatore in Spagna, senza mai uscire dai confini nazionali, dal 1997 ad oggi. Ha 54 anni e dopo alcuni buoni risultati in squadre medio-piccole come Racing Santander e Real Saragozza, negli ultimi nove anni ha allenato squadre molto più blasonate come , e Valencia (in ordine cronologico).

Con il Siviglia la sua avventura termina dopo nemmeno un anno, ma con il Villarreal comincia a farsi apprezzare dal grande pubblico: prende la squadra in Segunda Division e la riporta in , piazzandola poi al quarto posto in classifica nella stagione 2015-2016. In tutte le sue avventure si fa apprezzare soprattutto per il gioco a tratti spettacolare delle sue squadre.

Altre squadre

Al Valencia per due stagioni consecutive riporta la squadra in , grazie ai due quarti posti in altrettante stagioni. Nell'ultima stagione piazza anche la ciliegina sulla torta, ovvero la vittoria della . Viaggia bene anche in Europa, raggiungendo la semifinale di .

IL MODULO PREFERITO

Con Marcelino non si scappa: al netto di particolari situazioni, le sue squadre conoscono un solo moudlo, il 4-4-2. Punta tutto sull'organizzazione di gioco della sua squadra e sull'intensità.

L'allenatore spagnolo ama vedere le sue squadre esprimere un bel gioco ma, come ha dichiarato più volte, repelle il Tiki Taka. Per questo molte volte ha dato vita a contropiedi micidiali con le sue squadre, occasioni ovviamente spinte dai due attaccanti centrali e fissi in attacco che lui sceglie.

Al Milan troverebbe una tavola già apparecchiata, visto che il 4-4-2 è il modulo che ultimamente ha utilizzato Stefano Pioli, da quando Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Milano.

LA RISSA CON MUSACCHIO

Al Milan Marcelino potrebbe ritrovare Mateo Musacchio, 'motivo' dell'esonero lampo al Villarreal nell'estate 2016: il presidente lo manda via dopo una rissa con il difensore argentino avvenuta nell'intervallo di un'amichevole con il Deportivo La Coruña, mossa che costa il mancato accesso alla fase a gironi di Champions League (eliminazione al playoff contro il ).

A far scoppiare le tensioni e poi la successiva rissa sarebbe stata la decisione di Marcelino di togliere la fascia di capitano a Musacchio. I giocatori si schierarono però totalmente dalla parte dell'attuale difensore del Milan e di conseguenza il Villarreal decise di allontanare l'allenatore.

MARCELINO E PIOLI: CORSI E RICORSI

Marcelino andrebbe a sostituire sulla panchina del Milan Stefano Pioli. Un allenatore che sfiorò quasi quattro anni fa, quando l' fece un casting e contattò proprio lo spagnolo, come ha rivelato lui stesso qualche tempo fa a 'Extra Time'.

"Io e il mio staff siamo stati contattati dai dirigenti dell’Inter. Andammo a Milano e facemmo due riunioni tecniche. Dopo la seconda eravamo sicuri del fatto che avremmo allenato l’Inter. E invece tra le 23 del sabato e il mezzogiorno della domenica le cose cambiarono. In 13 ore la nostra candidatura perse energia".

E l'allenatore scelto dall'Inter in quell'occasione fu proprio Stefano Pioli, che adesso invece lascerebbe il suo posto da tecnico del Milan...