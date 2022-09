"Calma, calma", dalla SPAL al Sassuolo: D'Andrea, il classe 2004 schierato da Dionisi contro il Torino

L'allenatore neroverde compie una scelta coraggiosa lanciando il giovane da titolare e debuttante assoluto in Serie A contro i granata.

Aggancia e sfida la difesa: è la ripresa della partita contro la Fiorentina, una sfida importante per il Sassuolo. Rientra sul mancino e calcia, battendo il portiere sul suo palo: poi esulta. "Calma, calma": si batte le mani sul petto e tranquillizza i tifosi neroverdi presenti.

Neanche una settimana fa Luca D'Andrea faceva tutto questo, ma con la maglia della Primavera del Sassuolo: sei giorni dopo scende in campo dal primo minuto contro il Torino, in Serie A. Per la prima volta in assoluto.

Una data da cerchiare nel grande calendario della vita del ragazzo classe 2004, che a 18 anni compiuti lo scorso 6 settembre corona il sogno più grande, consegnato e offerto da Alessio Dionisi, inaspettatamente.

Perché nessuno si aspettava questa scelta, forse neanche D'Andrea, che era già stato convocato in prima squadra per le gare contro il Modena, in Coppa Italia, e contro Juventus, Milan e Cremonese, in campionato.

Prima o poi questo momento sarebbe arrivato, insomma: esterno d'attacco mancino, gioca prevalentemente a destra con il piede invertito. E' arrivato al Sassuolo lo scorso gennaio dalla SPAL. Un colpo in prospettiva, insomma.

Già nel giro della Nazionale Under 18, può ricoprire i ruoli di trequartista e seconda punta, come spesso fatto nelle formazioni Primavera: che, almeno per una notte, saranno un ricordo.

Non lontanissimo, sia chiaro: perché l'età rimane quella della realizzazione dei sogni, ma con calma, lucidità e concretezza: intanto, questo Torino-Sassuolo se lo godrà.

"Calma, calma", come fatto contro la Fiorentina neanche una settimana prima: l'ennesimo giovane lanciato dai neroverdi è pronto a dire la sua in Serie A.