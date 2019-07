Chi è Leo Duarte, il centrale brasiliano nel mirino del Milan

Chi è Leo Duarte, il difensore centrale brasiliano classe 1996 del Flamengo: il Milan lo sta cercando, può essere il rinforzo per la difesa.

Un passato e un presente in , con un futuro in ? Il ci spera e prova ad aggiudicarsi Leo Duarte, difensore centrale che è entrato nei radar rossonero. Anche se adesso di rossonero ne veste un altro, presto potrebbe arrivare a Milano.

Leonardo Duarte da Silva, questo il nome completo, gioca infatti nel Flamengo, che ha gli stessi colori sociali del Milan. È un classe 1996 e ha fatto il suo esordio con il club brasiliano nel maggio 2016. La continuità l'ha trovata soltanto l'anno scorso, quando anche la ha iniziato a informarsi su di lui.

Centrale di 183 cm, forse meno rispetto a molti altri colleghi di reparto, è un classe 1996 ed è diventato un punto fermo nella squadra allenata dal portoghese ex Jorge Jesus: ha giocato tutti i minuti in questa edizione di Copa Libertadores, 630 su 630.

Duarte che è stato paragonato da un grande del calcio brasiliano come Juan, centrale ex Roma e Leverkusen, a Marquinhos, per caratteristiche fisiche e per talento. Visto il percorso di Marquinhos, per il Milan il segnale sembra essere benaugurante.

Ha già vinto da capitano la San Paolo Youth Cup nel 2016, uno dei trofei giovanili più importanti del Brasile. Non ha ancora esordito con la nazionale brasiliana e non è nemmeno mai stato parte delle giovanili verdeoro, ma con la visibilità che può riscuotere in Europa niente sembra impossibile per lui.

A Milano ritroverebbe inoltre un suo ex compagno di squadra come Lucas Paquetà, che ha lasciato il Flamengo lo scorso gennaio per arrivare a vestire un altro rossonero. Una chiave per convincere Duarte potrebbe essere anche lui. Per formare un nuovo asse brasiliano al Milan.