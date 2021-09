Chi è Koni De Winter, il giovane belga convocato da Allegri

Per la sfida contro il Napoli, Allegri ha chiamato anche De Winter: conosciamo meglio il difensore classe 2002.

Quando in prima squadra mancano dei titolari, bisogna attingere a piene mani dalle formazioni giovanili. Se n'è accorto Massimiliano Allegri, alle prese con diverse assenze in vista della sfida contro il Napoli in programma nel weekend.

Il tecnico della Juventus ha inserito nella lista dei convocati alcuni giovani, che hanno iniziato la stagione o in Primavera o in Serie C nell'Under 23. Tra questi figura Koni De Winter, difensore belga classe 2002.

Dopo le prime esperienze calcistiche vissute nel suo paese con le maglie di City Pirates Anversa, Lierse e Zulte Waragem, nell'estate del 2018 viene acquistato dalla Juventus. Un affare in qualche modo storico, perché De Winter è il primo calciatore belga a vestire la maglia bianconera. L'impatto con l'Italia è ottimo perché il ragazzo, aggregato all'Under 17 juventina, diventa subito un titolare ed è determinante per il raggiungimento delle Finali Scudetto di categoria.

L'anno successivo viene promosso in Primavera, venendo impiegato con scarsa continuità per poi diventare un punto fermo anche di questa formazione nella stagione 2020/21.

UOMO OVUNQUE

Le sue qualità e la sua duttilità tattica - può giocare indistintamente da centrale, terzino e centrocampista - attirano l'interesse del tecnico della prima squadra Andrea Pirlo, che lo porta in panchina nella sfida casalinga contro il Barcellona valida per i gironi di Champions League.

Il percorso di crescita di De Winter prosegue con il passaggio in estate all'Under 23, dove viene impiegato come difensore centrale fin dalle prime uscite stagionali. Gioca infatti da titolare sia al debutto in campionato contro la Pergolettese che in occasione del primo turno di Coppa Italia Serie C contro la Pro Sesto.

In prima squadra ha colleghi decisamente difficili da scalzare per quanto riguarda il settore centrale della difesa ma, nel momento in cui Allegri deve fare i conti con la già citata emergenza pre Napoli, non ci pensa due volte a chiamarlo nella Juve dei grandi. i 90 minuti del 'Diego Armando Maradona' diranno se di De Winter ci sarà bisogno anche in campo, oltre che per completare la lista dei convocati.