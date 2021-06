Chi è Joe Montemurro, il nuovo allenatore della Juventus Women

Joe Montemurro sostituisce Rita Guarino, nato in Australia, ha riportato l'Arsenal Women al successo con record di punti e vittorie.

Dopo aver salutato Rita Guarino, allenatrice che ha guidato la Juventus Women negli ultimi quattro anni conquistando altrettanti Scudetti, la società bianconera ha deciso di affidare la panchina a Joe Montemurro.

Montemurro nasce in Australia, dove inizia a coltivare la sua passione per il calcio come allenatore dei settori giovanili fino al calcio femminile prima come tecnico del Melbourne Victory Women e poi del Melbourne City Women, con cui vince per tre volte il titolo.

Nel novembre del 2017 sbarca in Europa accettando la panchina dell'Arsenal Women e dopo pochi mesi solleva al cielo il primo trofeo, vincendo la FA Women's League Cup.

Il meglio ancora però deve ancora venire: nella sua seconda stagione a Londra riporta l'Arsenal Women a vincere il titolo di campione d'Inghilterra dopo sette anni, il tutto col record di punti per il club nell'ultimo decennio. Non solo.

Negli ultimi tre campionati inglesi femminili, l'Arsenal Women allenata da Montemurro è la squadra che ha vinto più partite (45 su 57 giocate) e segnato più goal (173, oltre tre di media a partita).

Sotto la guida di Montemurro inoltre l'Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League nell'edizione 2019/20, cosa mai riuscita nelle precedenti sette stagioni. Ora la nuova sfida in bianconero.