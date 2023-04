Chi è Investcorp, fondo interessato all'Inter: patrimonio e proprietario

Tutto quello che c'è da sapere su Investcorp: dagli investimenti in varie aziende agli uomini chiave della società che ha messo gli occhi sull'Inter.

Investcorp mette gli occhi sull'Inter. Dopo aver trattato il Milan un anno fa, il fondo sta valutando la possibilità di acquistare il club nerazzurro, come rivelato da Il Sole 24 Ore. Nuovo proprietario per il club milanese? Sembrerebbe proprio di sì, con i tifosi meneghini alla ricerca di quante più informazioni possibili a proposito dei nuovi investitori in arrivo.

L'Investcorp arriva dal Bahrain, nazione del Golfo Persico. Una società fondata negli anni '80 da Nemir Kirdar , Elias Hallak, Mike Merritt e Cem Cesmig, che ha avuto modo di entrare nel mondo dell'alta moda nello scorso millennio, ma non solo. Attività diversificate.

CHI É INVESTCORP

Trattasi di un globale di prodotti d’investimento alternativi, che ha come attività principali investimenti aziendali, di immobili e gestione del credito con 50 miliardi di dollari di asset in gestione, a partire dal 2019. Come evidenziato parliamo di un fondo del Bahrain, con sede a Mamama, che punta sull'investimento aziendale come attività tradizionale, verso Nord America, Europa occidentale e MENA (Medio Oriente e Nord Africa) , nonché su investimenti tecnologici a bassa capitalizzazione, tramite la Investcorp Technology Partners. Il totale degli investimenti negli ultimi decenni? Oltre 175.

IL PATRIMONIO DI INVESTCORP

Circa 50 miliardi di dollari. Asset che sono diversificati in tre continenti diversi, sei classi di attività e numerose linee di prodotti. Tra questi l'investimento immobiliare con sede a New York e Londra: negli Stati Uniti, nel corso del tempo, ha acquisito nella regione di 470 proprietà, per un valore complessivo di circa 13 miliardi di dollari.

GLI INVESTIMENTI DI INVESTCORP

Probabilmente la storia più famosa riguardo Investcorp è quella legata a Gucci, acquisita tra fine anni '80 e inizio anni '90 (come raccontato nel recente film House of Gucci), e Tiffany, primo grande investimento nella storia dell'azienda. Non solo, visto che il mondo del fondo proveniente dal Bahrain si rivolge verso svariate attività, a dir poco diversificate: da produttori di materassi a quelli di porte e finestre, fino a rimorchi e contatori d'acqua.

Tra le più importanti acquisizioni, passate e attuali, ci sono, oltre a Gucci, anche marchi italiani come Dainese e Corneliani:

Tiffany & Co. - rivenditori di gioielli e beni di lusso - acquisita nel 1984, quotata nel 1987

Gucci - designer, produttore e distributore di accessori e abbigliamento di lusso - acquisito dal 1989 al 1993, quotato nel 1996

Neptune Technology Group - produttore statunitense di contatori d'acqua - acquisito nel 2001, venduto nel 2003

MW Manufacturers - un produttore statunitense di finestre e porte finestre - acquisito nel 2002, venduto nel 2004

Hilding Anders - produttore europeo di materassi e letti - acquisito nel 2003, venduto nel 2006

Apcoa – fornitori europei di gestione dei parcheggi – acquisita nel 2004, venduta nel 2007

American Tyre Distributors – il più grande distributore di pneumatici indipendente negli Stati Uniti – acquisita nel 2005, venduta nel 2010

FleetPride – il più grande distributore di parti di autocarri e rimorchi del Nord America – acquisito nel 2006, venduto nel 2012

Corneliani - Marchio di lusso italiano nel giugno 2016

Avira – società di sicurezza informatica con sede in Germania – acquisita nel 2020, venduta a NortonLifeLock nel 2021

Dainese - abbigliamento da competizione per motociclismo - acquisito nel 2017

IL PRESIDENTE DI INVESTCORP

La figura chiave di Investcorp è l'omanita Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, presidente esecutivo alla guida della società dal 2015. In precedenza è stato consigliere di amministrazione del Consiglio Investcorp per sette anni. Alardhi è un vice maresciallo dell'aeronautica entrato a far parte della Royal Air Force dell'Oman nel 1978 per poi essere nominato capo dell'aeronautica militare dell'Oman.

Alle sue spalle, come Co-Chief Executive Officer, ci sono Rishi Kapoor e Hazem Ben-Gacem. Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi è stato anche presidente della National Bank of Oman. Curiosità? Appassionato di outdoor e autore di tre libri.