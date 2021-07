Chi è Giuliano Simeone, il figlio del 'Cholo' all'esordio con l'Atletico Madrid

L'attaccante classe 2002, fratello dell'attaccante del Cagliari, è stato schierato dal padre per l'amichevole tra Atletico Madrid e Numancia.

Procede la preparazione estiva dell'Atletico Madrid campione di Spagna. I 'Colchoneros', chiamati tra poco meno di un mese a difendere il titolo della Liga conquistato nella scorsa stagione, scenderanno in campo quest'oggi per affrontare il Numancia in amichevole.

Nella lista dei convocati per il match odierno contro la formazione della seconda divisione iberica figura il nome di Giuliano Simeone. Non si tratta di un semplice caso di omonimia, ma stiamo parlando proprio del terzo figlio di Diego Pablo Simeone, fratello di Giovanni, il centravanti del Cagliari, e Gianluca.

Nato nel 2002, il terzogenito del 'Cholo' ha il calcio nel dna proprio come i suoi fratelli e il padre-allenatore. Alle porte della stagione 2021-2022 è stato aggregato al gruppo della prima squadra per il ritiro precampionato e oggi in amichevole ha debuttato con la maglia biancorossa muovendo i primi passi tra i big.

Ma chi è Giuliano Simeone? La sua formazione calcistica si avvia all'interno del settore giovanile del River Plate, abbandonato nel 2019 per raggiungere papà Diego a Madrid ed entrare a far parte della cantera 'Colchoneros'.

Dal biancorosso a River al biancorosso Atleti, la musica non cambia: Giuliano pone solide basi per un presente, e soprattutto un futuro, da attaccante che dimostra già una certa confidenza con il goal. Vedere per credere il suo debutto nelle giovanili dell'Atletico griffato con una rete dopo appena venti secondi contro la Plobense.

Con la 'Juvenil A', invece, vince una Liga e si affaccia anche sul palcoscenico della 'Youth League' dove nei quarti di finale realizza persino una doppietta contro il Real Madrid.

Numeri che non lasciano indifferenti. Numeri che hanno spinto la società capitolina a fargli firmare il primo contratto da professionista già nel settembre del 2020. Il 23 luglio 2021, la prima possibilità di metter a referto i primi minuti tra i big: più di metà gara, con buoni movimenti ma nessun goal. Da gioiellino della 'Cantera' al grande salto. Sotto la guida di papà Diego.