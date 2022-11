Chi è Giorgio Furlani, il nuovo amministratore delegato del Milan

Il dirigente classe 1979 sostituisce Gazidis nel ruolo di amministratore delegato della società rossonera. Fu lui a favorire l'ingresso di Elliott.

Volto nuovo all'interno del quadro dirigenziale del Milan. Giorgio Furlani è stato nominato nuovo amministratore delegato del club rossonero al posto di Ivan Gazidis.

Dopo quattro anni a Milano, il dirigente americano ha salutato già tutti, anche se resterà in carica fino al 5 dicembre, data di scadenza del suo contratto.

Furlani è dunque pronto a raccogliere la sua eredità in una delle posizioni più importanti all'interno del management rossonero.

CHI E' GIORGIO FURLANI

Nato a Milano nel 1979, Furlani oltre a essere un profilo di altissimo livello dirigenziale è anche un grande tifoso del Milan.

Laureato in Economia e Finanza all'Università Bocconi, ha conseguito poi un MBA ad Harvard. In seguito, ha iniziato la sua esperienza nel mondo lavorativo con un incarico in Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital e Apollo.

L'INGRESSO IN ELLIOTT

Nel 2010, Furlani diventa portfolio manager del Fondo Elliott, trasferendosi a Londra come punto di riferimento delle operazioni del fondo per quanto riguarda l'Italia e occupandosi delle gestioni di Analdo Sts e TIM.

L'INGRESSO NEL MILAN

Furlani ha contribuito anche al passaggio di proprietà del Milan da Berlusconi a Yonghong Li prima e al subentro del fondo Elliott nel 2018.

Dal 5 dicembre diventerà dunque amministratore delegato del club rossonero.