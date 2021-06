Chi è il giocatore con più presenze in Serie A?

Solamente quattro giocatori hanno superato le 600 gare in Serie A: il record di Maldini è durato fino al 2019/2020.

Una storia ultra-centenaria per la Serie A, che ha visto campioni e fuoriclasse scendere in campo nei decenni. Alcuni hanno brilato per qualche stagione prima di spiccare il volo verso l'esterno, altri hanno avuto carriere estere prima di approdare in Italia. Altri ancora sono partiti dalla Serie B per essere protagonisti nella massima serie, altri hanno iniziato la propria carriera giovanissimi rimanendo ad alti livelli per due decenni.

Solamente pochi giocatori sono però riusciti a rimanere in Serie A tanto a lungo dall'entrare nella speciale classifica di quelli con più presenze in campionato: solamente quattro, di cui uno straniero, hanno superato le 600 gare, mentre in sedici hanno giocato almeno 500 partite.

CHI HA GIOCATO PIU' GARE IN SERIE A?

Nel 2019/2020, Gigi Buffon è diventato il giocatore ad aver giocato più partite nella storia della Serie A. Per il leggendario estremo difensore, Campione del Mondo 2006, 657 gare tra Parma e Juventus, in una carriera monumentale iniziata proprio in maglia gialloblù nel 1995, prima di passare alla Juventus.

Fino all'estate 2021, che ha visto Buffon tornare al Parma, in Serie B, due stagioni lontano dalla Serie A: una in maglia Juventus nel 2006 in Serie B, e una al PSG nel 2018. Per il resto, una lunga vita da titolare, con il ruolo di riserva nella parte finale di carriera che non l'ha escluso però dal diventare recordman di sempre.

Buffon ha scavalcato dopo undici anni l'amico Paolo Maldini, che fino al 2020 era in cima solitaria per gare giocate in Serie A. Una cifra di 647 che pareva irraggiungibile: la longevità del portiere e il ritorno dal PSG ha riportato però ad un nuovo countdown sul possibile sorpasso poi effettivamente avvenuto.

Delle 657 gare, 489 sono arrivate con la Juventus, 168 con il Parma. In caso di promozione con i gialloblù e di conferma in Serie A, il dato potrebbe aumentare nel 2022/2023.

I GIOCATORI CON PIU' PRESENZE IN SERIE A